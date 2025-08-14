Serbijoje per antivyriausybinius protestus kilo smurtiniai susirėmimai

Vien tik šiauriniame Novi Sado mieste per susirėmimus prie A. Vučičiaus Serbijos pažangos partijos (SNS) pastato buvo sužeisti 64 civiliai ir penki karo policijos pareigūnai, pranešė prezidentas. A. Vučičius protestuotojus pavadino „banditais ir žudikais“ ir kartu pareiškė, kad Belgrado ir Novi Sado miestai dabar bus nuo jų „išvalyti“, informavo Serbijos naujienų agentūra „Tanjug“.
Valstybės vadovas sakė, kad šiuo sprendimu siekiama užkirsti kelią „pilietiniam karui“, ir padėkojo savo šalininkams už pasipriešinimą vyriausybės oponentams.
Daugybėje didelių ir mažų miestų demonstrantai susirėmė su policija ir A. Vučičiaus šalininkais. Belgrade ir Novi Sade vyriausybės rėmėjai į protestuotojus svaidė fejerverkus. Policija panaudojo ašarines dujas
Demonstracijos, kurios tęsiasi jau daugiau nei devynis mėnesius, prasidėjo po to, kai 2024 m. lapkričio 1 d. Novi Sade sugriuvo naujai renovuota geležinkelio stoties stoginė ir žuvo 16 žmonių. Nepriklausomi ekspertai ir opozicijai priklausantys politikai su šia tragedija siejo aplaidumą ir sisteminę korupciją valdant A. Vučičiaus administracijai.
Protestuotojai vadina vyriausybę korumpuota ir autoritarine ir reikalauja A. Vučičiaus atsistatydinimo bei naujų rinkimų.
Įtampa paaštrėjo, kai SNS šalininkai antradienį šiauriniuose Vrbaso ir Bačka Palankos miestuose užpuolė antivyriausybinius demonstrantus neįsikišus policijai. Reaguojant į tai, trečiadienį 30-yje vietų buvo surengti protestai ir vyko eitynės link SNS būstinių. Ten demonstrantus pasitiko policijos atitvarai ir partijos šalininkai.
A. Vučičius ėmėsi girti „nuostabius paprastus žmones“, kurie, pasak jo, apsaugojo partijos būstines nuo „pamišusių blokuotojų“.