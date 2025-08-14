Varšuvoje – K. Nawrockio akibrokštas D. Tuskui: paliko laukti vieną

Tačiau susitikimas prasidėjo nuo nemalonios staigmenos D. Tuskui. Jis į rūmus Varšuvoje atvyko laiku, tačiau buvo priverstas kelias minutes laukti vienas – K. Nawrockis į kabinetą įžengė šiek tiek pavėlavęs. Pokalbis prasidėjo dvi minutės po dvyliktos.
Prezidento atstovas spaudai Rafakas Leskiewiczius patvirtino, kad susitikimas surengtas premjero prašymu.
„Šiais klausimais privalome bendradarbiauti“, – pabrėžė D. Tuskas.
Tarp šių politikų nuo pat prezidento rinkimų kampanijos pradžios tvyro didelė įtampa. Dar praėjusią savaitę D. Tuskas K. Nawrockio inauguracinę kalbą, kurioje šis pristatė savo prezidentavimo prioritetus, pavadino „pasipūtėliška“.
„Tai ne pirmas kartas, kai aš, kaip ministras pirmininkas, klausausi prezidento kalbos, kurioje aiškiai išreiškiamas noras turėti tokias galias, kokias Lenkijos politinėje sistemoje turi ministras pirmininkas ir vyriausybė“, – pažymėjo D. Tuskas.
Lenkijos premjeras išreiškė viltį, kad „šis gana pasipūtėliškas ir konfrontacinis tonas neturės jokių praktinių pasekmių“, tačiau suskubo pridurti, kad prireikus vyriausybė tvirtai gins konstituciją ir taisykles.
Jis taip pat pažymėjo, kad naujojo prezidento inauguracinės kalbos klausėsi „ramiai ir tikėdamasis, kad bus galima bendradarbiauti svarbiausiais klausimais, tokiais kaip saugumas ir Lenkijos kariuomenė“.
Pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo D. Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49, o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.