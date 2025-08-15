Aliaskoje – protestai prieš V. Putino vizitą: kelia reikalavimus

Protestuotojai, susirinkę dar prieš V. Putino atvykimą, skandavo šūkius už Kyjivą ir reikalavo, kad Rusija grąžintų apie 20 tūkst. iš karo zonos pagrobtų Ukrainos vaikų. Jie taip pat kritikavo D. Trumpo sprendimą priimti V. Putiną JAV teritorijoje, primindami, kad Aliaska iki 1867 m. priklausė Rusijai.
Vietos organizatoriai socialiniuose tinkluose skelbė, kad „Aliaska priešinasi tironijai“, ragindami susiburti ir protestuoti prieš čia besilankantį prieš „tarptautinį karo nusikaltėlį.“
Organizacija „Native Movement“ pareiškime pavadino V. Putino priėmimą Aliaskoje „išdavyste mūsų istorijai ir moraliniam aiškumui, kurio reikalauja Ukrainos bei kitų okupuotų tautų kančios“, ragindama D. Trumpo nesudaryti jokio susitarimo su Rusijos lyderiu.
D. Trumpas žadėjo artimiausiu metu surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu ir V. Putinu, o viena iš „lengviausių“ galimų vietų esą būtų Aliaska. Ukraina ir kai kurios Europos šalys išreiškė santūrų optimizmą dėl šio susitikimo, ypač po to, kai D. Trumpas sugriežtino kritiką V. Putinui dėl karo vilkinimo ir užsiminė apie galimas JAV saugumo garantijas, padėsiančias pasiekti paliaubas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio patvirtino, kad be saugumo garantijų taika vargiai įmanoma.
Nors D. Trumpas anksčiau siūlė „mainyti teritorijas į taiką“, vėliau jis patikino Ukrainos ir Europos lyderius, kad šio klausimo su V. Putinu nesvarstys be V. Zelenskio dalyvavimo.
Baltieji rūmai bandė pristabdyti pernelyg didelius lūkesčius, susitikimą vadindami „klausymosi pratybomis“. Vis dėlto D. Trumpas teigė tikintis, kad V. Putinas susitikimą vertins rimtai, ir perspėjo Maskvą dėl „labai griežtų pasekmių“, jei ši nepadarys žingsnių karo pabaigos link.
Pasak Baltųjų rūmų atstovės Karoline Leavitt, D. Trumpas teikia pirmenybę diplomatijai, nors „visi būdai yra paruošti“.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas Rusijos žiniasklaidai nurodė, kad po Aliaskos susitikimo dokumentų pasirašymo nesitikima.
