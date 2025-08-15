Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas iškėlė aiškią sąlygą V. Putinui: „Jei ne – labai greitai grįšiu namo“

2025 m. rugpjūčio 15 d. 22:14
Lrytas.lt
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, penktadienį kalbėdamas išskirtinai „Fox News“ politinių laidų vedėjui Bretui Baieriui lėktuve „Air Force One“, pasidalijo lūkesčiais dėl artėjančio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu bei scenarijais, jei derybos nepasisektų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Vykstame į susitikimą su prezidentu V. Putinu Aliaskoje“, – teigė Trumpas skrydžio į viršūnių susitikimą metu. – Manau, kad viskas klostysis labai gerai, o jei ne – labai greitai grįšiu namo.“
Paklaustas, ar pasirengęs išeiti iš derybų, jei jos pakryps bloga linkme, D. Trumpas nedvejodamas patvirtino: „Taip, išeičiau.“
Respublikonas perspėjo apie „labai rimtas“ pasekmes, jei Rusija neparodys pažangos siekiant karo pabaigos. Jis pridūrė, kad žlugus deryboms būtų įvestos papildomos sankcijos.
Vis dėlto, D. Trumpas išliko optimistiškas: „Manau, kad mums seksis labai gerai.“
Vėliau jis nukreipė pokalbį į ekonomikos rodiklius, pabrėždamas: „Mūsų šaliai sekasi labai gerai. Ekonominiai rekordai – kaip niekada anksčiau, įskaitant akcijų rinkas aukščiausiame taške. Į biudžetą surenkame trilijonus ir trilijonus dolerių iš muitų tarifų.“
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Fox NewsDerybos Ukraina Rusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.