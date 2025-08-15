D. Trumpas iškėlė aiškią sąlygą V. Putinui: „Jei ne – labai greitai grįšiu namo“

„Vykstame į susitikimą su prezidentu V. Putinu Aliaskoje“, – teigė Trumpas skrydžio į viršūnių susitikimą metu. – Manau, kad viskas klostysis labai gerai, o jei ne – labai greitai grįšiu namo.“
Paklaustas, ar pasirengęs išeiti iš derybų, jei jos pakryps bloga linkme, D. Trumpas nedvejodamas patvirtino: „Taip, išeičiau.“
Respublikonas perspėjo apie „labai rimtas“ pasekmes, jei Rusija neparodys pažangos siekiant karo pabaigos. Jis pridūrė, kad žlugus deryboms būtų įvestos papildomos sankcijos.
Vis dėlto, D. Trumpas išliko optimistiškas: „Manau, kad mums seksis labai gerai.“
Vėliau jis nukreipė pokalbį į ekonomikos rodiklius, pabrėždamas: „Mūsų šaliai sekasi labai gerai. Ekonominiai rekordai – kaip niekada anksčiau, įskaitant akcijų rinkas aukščiausiame taške. Į biudžetą surenkame trilijonus ir trilijonus dolerių iš muitų tarifų.“
