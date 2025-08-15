ES ir JT kritikuoja Izraelio gyvenviečių statybos Vakarų Krante planus

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas įspėjo, kad planas padalytų Vakarų Krantą į dvi dalis ir „padarytų galą dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo perspektyvoms“.
K Kallas, turėdama omenyje Izraelį ir gyvenviečių planus, pabrėžė, kad ES ragina vyriausybę „atsisakyti šio sprendimo įgyvendinimo“. Priešingu atveju tai esą turėtų „rimtų padarinių“.
A. Guterreso atstovas Stéphane Dujarricas akcentavo, kad jei šis planas būtų įgyvendintas, „tai atskirtų Vakarų Kranto šiaurę ir pietus“. Jis paragino Izraelio vyriausybę to nedaryti.
B. Smotrichas gyvenviečių plėtros planą pristatė ketvirtadienį lankydamasis Izraelio Maale Adumimo gyvenvietėje į rytus nuo Jeruzalės. Pagal E1 projektą palestiniečių teritorija, pastačius iš viso 3 400 būstų, būtų padalyta į dvi dalis. „Tie, kurie šiandien nori pripažinti Palestinos valstybę, iš mūsų gaus atsaką vietoje konkrečių faktų forma: namai, rajonai, gatvės ir žydų šeimos, kuriančios savo gyvenimą“, – kalbėjo ministras.
Jis, be to, pareikalavo Vakarų Kranto aneksijos. „Raginu ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu įgyvendinti Izraelio suverenitetą Judėjoje ir Samarijoje“, – sakė B. Smotrichas, panaudodamas biblinį Izraelio okupuoto Vakarų Kranto pavadinimą. „Veidmainiškiems Europos valstybių ir vyriausybių vadovams“ esą neturi likti „nieko, ką būtų galima pripažinti“.
Palestiniečių savivaldos Užsienio reikalų ministerija pasmerkė B. Smotricho pareiškimą ir pareikalavo „tarptautinės intervencijos ir sankcijų“, kad būtų užkirstas kelias gyvenviečių projektui.
Izraelio pasipriešinimo gyvenvietėms organizacija „Taika dabar“ įspėjo, kad gyvenviečių plano įgyvendinimas būtų „fatališkas Izraelio ateičiai“. Nevyriausybinės organizacijos duomenimis, planas ateinantį trečiadienį turėtų būti diskutuojamas Gynybos ministerijoje ir tada per kelis mėnesius gali pradėti galioti. Statybos darbai galėtų prasidėti jau maždaug po metų.
Izraelis 1967 m. per Šešių dienų karą perėmė Vakarų Kranto, Rytų Jeruzalės ir Gazos Ruožo kontrolę. Remiantis tarptautine teise, Izraelio gyvenviečių statybos šiose palestiniečių teritorijose yra nelegalios. Nepaisydamas užsienio protestų, Izraelis praėjusiais dešimtmečiais Vakarų Krante pastatė dešimtis gyvenviečių, kur greta 3 mln. palestiniečių gyvena apie 500 000 izraeliečių.
