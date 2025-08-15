Žinios, kurios šviečia.
Juodajame sąraše: paaiškėjo, kodėl K. Kelloggas nevyko į Aliaską

2025 m. rugpjūčio 15 d. 21:53
Lrytas.lt
JAV prezidento specialusis atstovas Ukrainos klausimais Keithas Kelloggas neprisijungė prie JAV delegacijos, vykstančios į Aliaską, kur suplanuotas Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas, dėl Rusijos požiūrio į jį.
Kaip CNN patvirtino su D. Trumpo administracija susipažinę pareigūnai, Maskva laiko K. Kelloggą Ukrainos rėmėju.
Pasak šaltinių, K. Kelloggas perdavė visą informaciją, surinktą per pokalbius su ukrainiečiais, tiek D. Trumpui, tiek valstybės sekretoriui Marco Rubio. Du aukšto rango administracijos pareigūnai pabrėžė, kad jo nebuvimas nėra rimta problema.
Vienas jų atkreipė dėmesį, kad M. Rubio negalima laikyti nuolaidžiu Rusijos atžvilgiu, remiantis jo ankstesniais pareiškimais, kuriuose jis V. Putiną yra įvardijęs kaip karo nusikaltėlį.
Tuo metu europiečiai reiškia susirūpinimą, kad K. Kelloggo nėra delegacijoje.
„Jis tikėjosi ten būti ir jis turi ten būti“, – pabrėžė vienas Europos pareigūnas, pridūręs, kad prarandamos jo gilios žinios.
Šaltinių teigimu, K. Kelloggas tikėtina bus įtrauktas į būsimų JAV, Rusijos ir Ukrainos susitikimų delegaciją.
