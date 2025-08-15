Prieš derybas – netikėtas H. Clinton pasiūlymas D. Trumpui

Kalbėdama „Raging Moderates“ tinklalaidėje, H. Clinton teigė, kad sutiktų nominuoti Trumpą šiam apdovanojimui, jei jis pasiektų, jog Vladimiras Putinas nutrauktų karą ir grąžintų visą Ukrainos teritoriją, užimtą per konfliktą.
„Jei jam pavyktų tai įgyvendinti, jei prezidentas D. Trumpas taptų šio plano architektu, nominuočiau jį Nobelio taikos premijai“, – pabrėžė ji.
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį akis į akį susitinka Ankoridže, Aliaskoje. Tai pirmasis V. Putino vizitas JAV per dešimtmetį.
D. Trumpas viliasi, kad susitikimas atvers kelią taikai artimiausiu metu, o penktadienio tikslas – pasiekti susitarimą dėl antrojo susitikimo.
„Jeigu susitikimas bus prastas, jis baigsis labai greitai. Jei geras – netrukus turėsime taiką“, – patikino D. Trumpas.
H. Clinton išvardijo sąlygas, kurias, jos nuomone, Trumpas turi išsiderėti, kad būtų vertas premijos: privalomas paliaubų įtvirtinimas, jokio teritorijų apsikeitimo ir ilgainiui – V. Putino pajėgų pasitraukimas iš užimtų teritorijų kaip geros valios ženklas.
„Mano tikslas – neleisti pasiduoti V. Putinui, ypač su JAV pagalba. Tai būtų pavojingas precedentas, kuris mūsų šalį padarytų mažiau saugią, o V. Putinui suteiktų atlygį už agresiją. Jis nesustos – mes tai žinome“, – patikino ji.
