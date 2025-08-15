Žinios, kurios šviečia.
Švedijoje per šaudynes prie mečetės sužeisti du žmonės

2025 m. rugpjūčio 15 d. 18:56
Penktadienį per šaudynes prie mečetės Švedijos Erebru mieste, esančiame maždaug už 200 kilometrų į vakarus nuo Stokholmo, buvo sužeisti du žmonės, pranešė policija.
Informacijos apie sužeistųjų būklę šiuo metu nėra. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, mečetėje vyko penktadienio pamaldos, kai lauke buvo paleisti keli šūviai. Policija atnaujintame pranešime savo tinklalapyje nurodė, kad manoma, jog šis incidentas susijęs su nusikaltėlių tinklu, tačiau nedetalizavo. Pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti.
Įvykio vietoje dirba kelios avarinės tarnybos, vykdoma didelė policijos operacija. Policija paskelbė, kad visuomenės buvo paprašyta laikytis atokiau nuo incidento vietos.
