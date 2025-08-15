Švedijoje per šaudynes prie mečetės sužeisti du žmonės

Informacijos apie sužeistųjų būklę šiuo metu nėra. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, mečetėje vyko penktadienio pamaldos, kai lauke buvo paleisti keli šūviai. Policija atnaujintame pranešime savo tinklalapyje nurodė, kad manoma, jog šis incidentas susijęs su nusikaltėlių tinklu, tačiau nedetalizavo. Pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti.
Įvykio vietoje dirba kelios avarinės tarnybos, vykdoma didelė policijos operacija. Policija paskelbė, kad visuomenės buvo paprašyta laikytis atokiau nuo incidento vietos.