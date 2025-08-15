Žinios, kurios šviečia.
V. Putino patarėjas prieš derybas Aliaskoje susidūrė su meška

2025 m. rugpjūčio 15 d. 21:12
Video
V. Putino patarėjas Kirilas Dmitrijevas platformoje „X“ paskelbė 13 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jo susitikimas su meška Aliaskos laukinėje gamtoje.
„Aliaskoje prieš JAV–Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą sutikau mešką“, – rašė K. Dmitrijevas.
„Tikiuosi, kad tai geras ženklas“, – pridūrė jis.
Kremlius penktadienį pareiškė manantis, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje truks mažiausiai 6-7 valandas, pranešė Rusijos valstybinė televizija.
„Galima tikėtis, kad jis truks mažiausiai šešias-septynias valandas“, – Rusijos valstybinės televizijos „Pirmajam kanalui“ prieš susitikimą sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir kartu pridūrė, kad Maskva tikisi „produktyvaus“ susitikimo.
Penktadienį 11 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku didžiausiame Aliaskos valstijos mieste Ankoridže numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Į darbotvarkę įtrauktas asmeninis susitikimas su vertėjais, po kurio planuojama išplėstinė sesija su abiem delegacijomis.
Manoma, kad viršūnių susitikimas baigsis bendra abiejų lyderių spaudos konferencija.
