1:0 Kremliaus naudai: V. Putino retorikoje dėl Ukrainos – jokių pokyčių

„Jokio realaus progreso – akivaizdžiai vienas nulis V. Putino naudai. Jokių naujų sankcijų. Ukrainiečiams – nieko. Europai – didelis nusivylimas“, – buvęs diplomatas rašė žinutėje socialiniame tinkle „X“.
Anot jo, D. Trumpas nutiesė V. Putinui raudonąjį kilimą, o mainais negavo nieko. Kaip ir būgštauta, nepasiektos nei paliaubos, nei taika, pridėjo jis.
W. Ischingeris 2001–2006 m. buvo Vokietijos ambasadoriumi JAV. 2008–2022 m. jis pirmininkavo Miuncheno saugumo konferencijai, kasmetiniam saugumo politikos renginiui, kuris Miunchene vyksta nuo 1963 m.
Analitikai pokyčių nemato
Pasak karo studijų instituto (ISW), Rusijos lyderis Vladimiras Putinas nepakeitė savo retorikos dėl karo Ukrainoje po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje penktadienį.
V. Putinas pabrėžė tariamą „svarbą spręsti karo Ukrainoje šaknis“, kurias Kremliaus interpretacijoje sudaro NATO plėtra į rytus ir tariama diskriminacija prieš rusakalbius Ukrainoje. Jis taip pat kaltino Europos valstybes dėl bandymų sukompromituoti derybų procesą.
ISW pažymi, kad šios tezės yra dvi standartinės Kremliaus naratyvo linijos, kurias rusų propaganda dažnai naudoja savo neteisėtai invazijai į Ukrainą pateisinti bei siekiant suskaldyti JAV, Europą ir Ukrainą.
„V. Putinas bendroje spaudos konferencijoje nepateikė jokio požymio, kad jis būtų sušvelninęs savo karo tikslus arba pasiryžimą derėtis dėl jų, ir pakartojo kalbą, kurią naudoja nuo 2021 metų, teisindamas Rusijos agresiją prieš Ukrainą,“ – teigiama analizėje.
Analitikai pabrėžė, kad V. Putinas dar kartą „parodė, jog nuo 2021 metų nepakeitė savo požiūrio į Ukrainos suverenitetą ir nesidomi rimtomis taikos derybomis su Ukraina“.
„V. Putinas pasinaudojo bendru spaudos renginiu po rugpjūčio 15 d. Aliaskos susitikimo, kad atgaivintų Kremliaus ilgalaikį naratyvą – esą Rusija ir Ukraina turi „tas pačias šaknis“ ir kad Rusija laiko Ukrainą broliška tauta,“ – aiškino ISW analitikai.
Analizėje cituojama ir V. Putino 2021 metų esė „Rusų ir ukrainiečių istorinė vienybė“, kur jis panašiai ideologizavo, jog ukrainiečiai ir baltarusiai visuomet priklausė Rusijos tautai dėl bendros „istorinės ir dvasinės erdvės“.
Esė, kurią V. Putinas paskelbė mažiau nei mėnesį po susitikimo su buvusiu JAV prezidentu Joe Bidenu Ženevoje 2021 m. birželį, atvirai kvestionavo Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą.
V. Putinas teigė, kad Ukraina yra „Sovietų eros produktas, suformuotas istorinių Rusijos žemių pagrindu“ ir pakartojo šias argumentacijas 2022 m. vasario mėn. karo deklaracijoje prieš Ukrainą, pateisindamas savo plataus masto invaziją.
„Nuoseklumas tarp Putino V. pareiškimų rugpjūčio 15 d. spaudos konferencijoje su D. Trumpu ir ankstesnių jo teiginių rodo, kad jis išlieka įsitikinęs, jog Ukrainos valstybingumas ir teritorinis vientisumas priklauso nuo Ukrainos sulyginimo su Rusija,“ – pažymėjo ISW.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Rusija
Rodyti daugiau žymių