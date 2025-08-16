Aiškėja, kas vyko už uždarų durų: V. Putinas pasiūlė D. Trumpui naują planą

Šaltinio teigimu, D. Trumpas pokalbio su vakarų lyderiais metu palaikė V. Putino idėja: „Manau, kad greitas taikos susitarimas yra geriau nei paliaubos.“
Tuo metu reporteris Oliveris Carrollas, dirbantis leidinyje „The Economist“, gavo informaciją iš šaltinių, kad Rusijos ir JAV lyderių susitikime esą buvo pasiekta preliminari sutartis dėl laikino „oro paliaubų“ režimo.
O. Carrollas cituoja savo šaltinius: „Man sako, kad yra preliminari sutartis dėl oro paliaubų – iki tol, kol įvyks trijų šalių lyderių susitikimas.“
„Kita savaitė bus įdomi,“ – pridūrė jis, cituodamas anoniminius pašnekovus.
Oficialių pranešimų dėl tokio susitarimo kol kas nebuvo.
Baltieji rūmai paskelbė, kad D. Trumpas ilgai kalbėjosi telefonu su V. Zelenskiu, o vėliau ir su NATO lyderiais. Tačiau daugiau informacijos kol kas nežinoma.
D. Trumpas ir V. Putinas susitikimą Aliaskoje baigė nieko nepaskelbdami apie galimas paliaubas Ukrainoje. Taip pat nepranešta apie jokius konkrečius susitikimo rezultatus. Po bendros spaudos konferencijos žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.
Vėliau D. Trumpas teigė su V. Putinu sutaręs svarbiais klausimais, bet smulkiau apie tai nekomentavo. V. Putinas sakė, kad susitikimas galėtų būti atsispyrimo taškas siekiant išspręsti Ukrainos klausimą.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.
Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.
„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.
D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.
D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.
„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Vladimiras PutinasVolodymyras Zelenskis
