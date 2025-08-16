Derybas vadina neišdildoma dėme JAV reputacijai: atkreipė dėmesį į JAV karių poelgį

„Jokių esminių rezultatų. Susitikimas neatnešė nei taikos susitarimų, nei paliaubų, nei konkrečių sprendimų. Netgi darbotvarkė buvo sutrumpinta, kas tik paryškino jo tuštumą“, – pabrėžė J. McGlynn.
Vis dėlto ji pripažino, kad pats susitikimas reiškia V. Putino ištrūkimą iš izoliacijos.
„Vaizdas, kuriame Amerikos kariai klūpodami tiesia raudoną kilimą karo nusikaltėliui, yra neišdildoma dėmė JAV reputacijai ir aiškus signalas Europai, kodėl ji privalo kuo greičiau pasikliauti tik savimi“, – kalbėjo ekspertė.
Anot jos, susitikimas pažymėjo JAV strategijos pokytį – nuo spaudimo Rusijai prie dialogo.
„Vietoje naujų sankcijų Maskva gavo platformą deryboms. D. Trumpas netgi užsiminė apie vizitą į Maskvą, kurį V. Putinas galės išnaudoti kaip savo statuso įrodymą“, – teigė J. McGlynn.
Pasak jos, V. Putinas dabar gali pristatyti save Rusijos elitui kaip „galingą derybininką, galintį nutildyti JAV ir diktuoti tempą“. Ji perspėjo, kad Kremlius greičiausiai darys išvadą, jog didesnis spaudimas ir ilgos derybos yra naudinga Rusijai.
„Tai rodo, kad D. Trumpas rimtai nežiūri į situaciją. Susitikimas atskleidė, kad jo garsioji sandorių sudarymo patirtis dažnai baigiasi savęs sabotažu, o ne strategine nauda. Jis per silpnas tokiems procesams. Vienintelis įdomus klausimas – kaip greitai Europa susitvarkys pati – dėl Ukrainos ir dėl savęs“, – reziumavo ekspertė.
Rugpjūčio 15-ąją D. Trumpo ir V. Putino susitikimas įvyko Ankoridže, Aliaskoje. JAV delegacijoje dalyvavo valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas, Rusijos – užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Po pokalbių D. Trumpas „Fox News“ pareiškė, kad su V. Putinu aptarė karo Ukrainoje užbaigimo galimybę mainais į teritorinius kompromisus bei tam tikras saugumo garantijas. Jis pridūrė, kad galutinis sprendimas priklausys nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
Vėliau Trumpas surengė bendrą skambutį su V. Zelenskiu, prie kurio prisijungė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, taip pat JAV valstybės sekretorius M. Rubio ir specialusis pasiuntinys S. Witkoffas.
