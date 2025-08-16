Galiausiai sureagavo ir Europa: išleido bendrą pareiškimą

Dokumentą pasirašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Lyderiai sveikina prezidento D. Trumpo pastangas sustabdyti žudynes Ukrainoje, užbaigti Rusijos agresijos karą ir pasiekti teisingą bei ilgalaikę taiką. Kaip pasakė prezidentas D. Trumpas, „Nėra jokio sandorio, kol nėra sandorio“.
Kitas žingsnis, kurį įsivaizduoja prezidentas D. Trumpas, turi būti tolesnės derybos įtraukiant prezidentą V. Zelenskį, su kuriuo jis greitai susitiks. Mes taip pat pasirengę bendradarbiauti su prezidentu D. Trumpu ir prezidentu V. Zelenskiu dėl trišalio viršūnių susitikimo su Europos parama“, – rašoma pareiškime.
Europos lyderiai pabrėžė, kad Ukraina privalo gauti „nepajudinamų saugumo garantijų“, leidžiančių veiksmingai ginti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą.
„Sveikiname prezidento D. Trumpo pareiškimą, jog JAV pasirengusios suteikti saugumo garantijas. „Pasirengusiųjų Koalicija“ yra pasirengusi aktyviai dalyvauti. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms negali būti taikomi apribojimai, taip pat jos bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Rusija negali turėti veto teisės dėl Ukrainos kelio į ES ir NATO“, – akcentuojama tekste.
„Dėl savo teritorijos sprendimus priims tik Ukraina. Tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – priduriama dokumente.
Taryba užtikrino, kad parama Ukrainai tęsis: „Esame pasiryžę daryti daugiau, kad Ukraina išliktų stipri ir kad būtų pasiekta kovų pabaiga bei teisinga ir ilgalaikė taika. Kol Ukrainoje tęsiasi žudynės, esame pasirengę išlaikyti spaudimą Rusijai.
Toliau stiprinsime sankcijas ir platesnes ekonomines priemones, kad apribotume Rusijos karo ekonomiką, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika. Ukraina gali pasikliauti mūsų nepalaužiamu solidarumu.“
D. Trumpas: Ukrainoje reikia siekti taikos, o ne paliaubų
D. Trumpas šeštadienį pareiškė, kad karą Ukrainoje užbaigtų susitarimas dėl taikos, o ne paliaubos.
„Nuostabi ir labai sėkminga diena Aliaskoje! Susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu praėjo labai gerai, kaip ir vėlyvą naktį vykęs pokalbis telefonu su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir įvairiais Europos lyderiais, taip pat ir labai gerbiamu NATO generaliniu sekretoriumi“, – D. Trumpas paskelbė žinutėje savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Visi nusprendėme, kad geriausias būdas baigti baisų karą tarp Rusijos ir Ukrainos yra eiti tiesiai prie taikos susitarimo, kuris užbaigtų karą, o ne prie paprasčiausio paliaubų susitarimo, kurie dažnai žlunga. Prezidentas V. Zelenskis atvyks į Kolumbijos apygardą, į Ovalųjį kabinetą, pirmadienio popietę. Jeigu viskas pavyks, tuomet suderinsime susitikimą su prezidentu V. Putinu. Potencialiai bus išgelbėta milijonai gyvybių. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam reikalui!“, – pareiškė D. Trumpas.
Vladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Europa
Rodyti daugiau žymių