Lietuvių pamėgtuose Tatrų kalnuose – gelbėjimo operacija: vos nemirė upelio vandens atsigėrusi turistė

2025 m. rugpjūčio 16 d. 22:25
Lrytas.lt
Skaudi pamoka kalnuose. Slovakijos Aukštuosiuose Tatruose 17-metė turistė vos neprarado gyvybės po to, kai atsigėrė vandens tiesiai iš kalnų upelio.
Rugpjūčio 6-osios vakarą Slovakijos kalnų gelbėjimo tarnyba (Horská záchranná služba, HZS) buvo iškviesta į Zamkovskio kalnų namelį, kur pagalbos prireikė jaunai merginai, besiskundusiai stipriais skrandžio spazmais ir vėmimu. Paaiškėjo, kad mergina gėrė nefiltruotą upelio vandenį. Gelbėtojai jai suteikė pirmąją pagalbą ir skyrė vaistų, po kurių būklė laikinai pagerėjo.
Tačiau jau kitą rytą jos sveikata vėl ėmė blogėti. Gelbėtojai iškvietė sraigtasparnį, kuriuo turistė buvo skubiai nugabenta į Poprado ligoninę. Pasak vietos žiniasklaidos, jos būklė buvo kritinė, ir ji vos nemirė.
Slovakijos pareigūnai pabrėžia, kad gerti vandenį tiesiai iš kalnų srautų – pavojinga. Net jei jis atrodo skaidrus ir švarus, tai nereiškia, kad yra saugus.
