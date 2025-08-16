V. Zelenskis planuoja atvykti į Vašingtoną: susitikimas su D. Trumpu – jau pirmadienį

Šis pranešimas pasirodė netrukus po to, kai Baltieji rūmai informavo, kad JAV prezidentas ilgai kalbėjosi telefonu su Zelenskiu po vakarykščio susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Putinu.
D. Trumpas dar Aliaskoje pareiškė, kad taikos susitarimas dabar neva priklauso nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
Apie tai jis prakalbo duodamas interviu „Fox News“ po penktadienį Aliaskoje įvykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Dabar iš tikrųjų viskas priklauso nuo prezidento V. Zelenskio ir, sakyčiau, nuo Europos valstybių – jiems reikia šiek tiek įsitraukti. Jeigu jie norės, būsiu tame kitame susitikime“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigė, kad jie su V. Putinu sutarė daugeliu klausimu išskyrus dviem, bet atsisakė apie tai komentuoti.
Jis pakartojo savo teiginį, kad JAV Ukrainai skyrė paramos už 350 mlrd. JAV dolerių, o Europa – už 100 mlrd.
„Karai yra didelis blogis, o aš, regis, turiu gebėjimą juos užbaigti“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis kartojo, kad jo santykiai su V. Putinu visada buvo geri, bet JAV ir Rusijos bendradarbiavimui neva trukdė tyrimas dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Pasak jo, Rusijos kišimasis tebuvo prasimanymas.
D. Trumpas sakė, kad po 12 minučių trukusios spaudos konferencijos jis turėjo galimybę pasikalbėti su V. Putinu privačiai. Anot jo, V. Putinas kalbėjo labai nuoširdžiai ir išsakė norą užbaigti karą Ukrainoje.
D. Trumpas susitikimą su V. Putinu įvertino 10 balų, aiškindamas, kad tai parodė, jog dviejų branduolinį ginklą turinčių valstybių vadovai gali bendradarbiauti.
„Gerai, kai dvi didelės galybės sutaria“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis taip pat džiaugėsi V. Putino žodžiais, kad karas nebūtų prasidėjęs, jeigu D. Trumpas, o ne Joe Bidenas būtų buvęs JAV prezidentu 2022 m.
