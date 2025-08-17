Europa išsirinko, ką siųs į Vašingtoną palaikyti V. Zelenskio: bijo naujo skandalo

Gera žinia ta, kad Baltųjų rūmų šeimininkas į susitikimą pakvietė ne tik vieną V. Zelenskį, bet ir Europos lyderius.
„Politico“ skelbia, kad europiečiai nusprendė siųsti vieną mėgstamiausių D. Trumpo pašnekovų – Suomijos prezidentą Alexanderį Stubbą – drauge su V. Zelenskiu į pirmadienį vyksiantį susitikimą Baltuosiuose rūmuose. Tikimasi, kad A. Stubbas padės išvengti konfliktų ir įtikins JAV prezidentą įtraukti Europą į tolimesnes derybas.
Pasak šaltinių, prie delegacijos gali prisijungti ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, kuris yra užmezgęs artimą ryšį su D. Trumpu, tačiau NATO tema yra jautri derybose su V. Putinu.
„Akivaizdu, jog Aliaskos susitikimo rezultatai Europoje sukėlė nerimą, nes D. Trumpas atrodo priėmęs nemažą dalį V. Putino argumentų“, – komentavo buvęs aukštas NATO pareigūnas Camille’is Grandas, dabar dirbantis Europos užsienio santykių taryboje.
D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu pareiškė, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose kalbėsis su V. Zelenskiu, o vėliau bandys organizuoti trišalį susitikimą. Tačiau Kremlius kol kas atmeta bet kokias derybas tarp Rusijos ir Ukrainos vadovų.
Europos diplomatų teigimu, šis susitikimas Vašingtone yra kritinis, nes reikia užtikrinti, kad D. Trumpas nepritartų Kremliui palankioms sąlygoms – pavyzdžiui, Ukrainos teritorijos atsisakymui mainais į taikos susitarimą.
Sekmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris vadovaus „norinčiųjų koalicijos“ telekonferencijai. Ši koalicija vienija valstybes, kurios yra pasirengusios remti Ukrainą karinėmis ir kitomis priemonėmis po karo.
Nors viešai tiek Europa, tiek Ukraina stengiasi išlikti optimistiškos, privačiuose pokalbiuose pareigūnai pripažįsta nerimaujantys, kad V. Putinas jau dabar gauna „raudoną kilimą“ į Vakarus neprisiimdamas realių įsipareigojimų taikai.
