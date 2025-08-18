Kraupus vaizdas skrydyje iš Graikijos: dėl ore užsiliepsnojusio lėktuvo variklio – avarinis nusileidimas

Žiniasklaida informuoja, kad „Boeing 757–300“ lėktuvas, skridęs reisu DE3665 į Diuseldorfą, sėkmingai nusileido Italijos Brindizio mieste. Pranešta, jog nei vienas keleivis nebuvo sužeistas.
Lėktuvu skrido 263 keleiviai ir aštuoni įgulos nariai.
Dešinysis variklis sugedo 450 metrų aukštyje, kai lėktuvas dar buvo pakilimo režime, ir pilotai priėmė sprendimą jį išjungti, kol jis nesukėlė didesnės žalos. Tuo metu lėktuvas skrido virš Korfu uosto.
Tada pilotai pasuko lėktuvą į dešinę, lygiagrečiai kilimo ir tūpimo takui, kai Korfu oro uoste buvo paskelbta raudonojo pavojaus būsena ir pradėti vykdyti visi avarinio nusileidimo protokolai.
Kiek vėliau pilotai nusprendė, kad gali tęsti skrydį su vienu varikliu. Tada lėktuvas pakilo į 2400 metrų aukštį ir nusileido Brindizio oro uoste Italijoje.
Vokietijos tinklo RTL duomenimis, pilotai buvo priversti pakeisti kursą į Brindizio miestą, kadangi variklio gedimas neleido jiems tęsti skrydžio iki pat Diuseldorfo.
„Atsiprašome už nepatogumus, bet keleivių saugumas yra mūsų prioritetas bet kuriuo metu“, – teigiama „Condor Airways“ pareiškime.
Parengta pagal „News.az“ inf.
lėktuvo gedimasKorfu salaGraikija
