L. Kojala įvertino derybų pradžią Baltuosiuose rūmuose: V. Zelenskis turėtų būti patenkintas

Jis socialiniame tinkle „Facebook“ įvertino, kad susitikimas žiniasklaidos akivaizdoje praėjo ramiai.
„Susitikimas žiniasklaidos akivaizdoje praėjo ramiai. Nieko panašaus į vasario mėnesį matytus vaizdus. Emocinis fonas įtemptas, bet konstruktyvus. Trumpas sako, kad JAV bus įsitraukusi į saugumo garantijų Ukrainai suteikimą (kaip rašiau vakar, tai – nauja pozicija, iki šiol Vašingtonas tokią galimybę neigė)“, – aiškino politologas.
Tačiau, pasak jo, nėra aišku ką tai reiškia: „Trumpas nei patvirtino, nei paneigė, jog tai reikštų JAV karių siuntimą į Ukrainą.“
D. Trumpas konkrečiai neatsakė į klausimus, kokios pozicijos laikosi dėl Ukrainos teritorijų ir pagyrė V. Zelenskio kostiumą.
„V. Zelenskis bus patenkintas pirmuoju etapu Baltuosiuose rūmuose. Baimintasi naujų provokacijų, tačiau nieko panašaus nebuvo. Ukrainos prezidentas spėjo pajuokauti dėl kostiumo, pažymėdamas, kad dėvi naujus rūbus, o klausiantysis – tą patį kostiumą, kaip vasarį.
Trumpas vengia bet kokių detalių apie savo poziciją esminiais klausimais, tačiau užuominos apie saugumo garantijas sutinkamos su labai atsargiu optimizmu“, – rašė L. Kojala.
Jis apibendrino, kad po susitikimo su žiniasklaida seks uždari pokalbiai ir susitikimai su Europos lyderiais: „Svarbiausi (ne)sutarimai dar laukia.“
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras Zelenskis
