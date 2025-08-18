Žinios, kurios šviečia.
Per laivo avariją Nigerijoje „be žinios dingo daugiau nei 40 žmonių“

2025 m. rugpjūčio 18 d. 11:12
Nigerijos šiaurės vakaruose esančioje Sokoto valstijoje įvykus laivo avarijai, gelbėtojai ieško daugiau nei 40 be žinios dingusių žmonių, sekmadienį pranešė šalies nepaprastųjų situacijų agentūra.
Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra (NEMA) paskelbė pranešimą, kuriame nurodė, kad laivas, kuriuo daugiau kaip 50 keleivių plaukė į turgų, apvirto sekmadienį ryte.
„Apie 10 žmonių pavyko išgelbėti, o daugiau nei 40 keleivių tebėra dingę“, – pridūrė NEMA.
Dėl keleivių skaičiaus normų ir techninių reikalavimų nesilaikymo menkai prižiūrimuose Nigerijos vandens keliuose, ypač per kasmetinį liūčių sezoną, kai upės ir ežerai patvinsta, dažnai įvyksta nelaimingų atsitikimų, kuriuose dalyvauja laivai.
2024 m. rugpjūtį Sokoto valstijoje apvirtus ūkininkus per upę į ryžių laikus plukdžiusiai medinei kanojai žuvo mažiausiai 16 žmonių.
Liepos 29 d. šiaurės vakarinėje Džigavos valstijos dalyje upės viduryje apvirtus valčiai nuskendo šešios iš darbų laukuose grįžtančios mergaitės.
O dar prieš dvi dienas iki to Nigerio valstijos centrinėje dalyje įvykusi laivo avarija nusinešė mažiausiai 13 žmonių gyvybes.
 
