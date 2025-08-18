Po praėjusio susitikimo V. Zelenskis pakeitė svarbią detalę: sulaukė pagyrų iš D. Trumpo

Tai įvyko po to, kai vasarį kilo nesusipratimas dėl V. Zelenskio aprangos.
Intensyvių diskusijų apie karą ir taiką metu Ovaliniame kabinete įvyko linksmas momentas, kai žurnalistas ir D. Trumpas atkreipė dėmesį į V. Zelenskio pasirinkimą dėvėti juodą kostiumą.
„Jūs atrodote puikiai tame kostiume“, – pareiškė žurnalistas Brianas Glennas iš „Real America’s Voice“, kuris vasario mėnesį per V. Zelenskio vizitą Baltuosiuose rūmuose taip pat paklausė apie jo aprangos pasirinkimą.
D. Trumpas sušuko, kad taip pat pagyrė V. Zelenskio aprangą.
„Jūs esate tame pačiame kostiume“, – V. Zelenskis pajuokaudamas atsakė B. Glennui. – „Aš persirengiau, o jūs – ne.“
V. Zelenskio apranga buvo aptarta tarp JAV ir Ukrainos pareigūnų prieš pirmadienio derybas tarp V. Zelenskio ir D. Trumpo, portalui CNN sakė Europos pareigūnas.
„Tai gali atrodyti nereikšmingas dalykas, tačiau tai yra JAV prezidentas, kuris vertina etiketo laikymąsi ir pagarbą pareigoms. O tai buvo šiek tiek keblus klausimas, kai V. Zelenskis paskutinį kartą lankėsi čia“, – V. Zelenskio aprangos pokytį įvertino portalas BBC.
Pranešama, kad vasarį vykusio susitikimo metu D. Trumpas buvo nepatenkintas, kai V. Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus vilkėdamas karinę uniformą, ir juokavo, kad jis „pasipuošė“.
Volodymyras ZelenskisDonaldas Trumpas (Donald Trump)Baltieji Rūmai
Rodyti daugiau žymių