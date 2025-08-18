Prieš V. Zelenskio ir D. Trumpo derybas – Europos lyderių „parengiamasis susitikimas“ su Ukrainos lyderiu

Remiantis Europos Komisijos (EK) paskelbta pirmininkės Ursulos von der Leyen darbotvarke, šis susitikimas vyks prieš daugiašalius pokalbius su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Daugiau detalių nepateikta.
Derybos su JAV prezidentu rengiamos po penktadienį Aliaskoje įvykusio D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo, kurio metu nebuvo susitarta dėl paliaubų beveik trejus su puse metų vykstančiame kare.
D. Trumpas, kuris po susitikimo su V. Putinu liovėsi reikalauti paliaubų ir pasisakė už galutinį taikos susitarimą, sekmadienį pareiškė, kad V. Zelenskis galėtų užbaigti karą „beveik iš karto, jei jis to nori“, tačiau Ukraina „nesusigrąžins“ Krymo pusiasalio ir „nestos į NATO“.
Kyjivas ir Europos lyderiai yra įspėję nedaryti politinių ir teritorinių nuolaidų Rusijai, per kurios puolimą Ukrainoje nuo 2022 m. vasario mėnesio žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
Pasak Baltųjų rūmų, D. Trumpas ir V. Zelenskis turėtų surengti individualų susitikimą, o vėliau turėtų prisijungti Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Suomijos lyderiai bei NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir EK pirmininkė U. von der Leyen.
Tai pirmasis V. Zelenskio vizitas Vašingtone nuo vasario mėnesio, kai užvirė konfliktas su D. Trumpu ir jo viceprezidentu J. D. Vance‘u, kurie tada išplūdo Ukrainos lyderį už tai, kad jis esą yra „nedėkingas“.
Rusija prieš naujas derybas ir toliau atakavo Ukrainą ir nuo sekmadienio vakaro iki pirmadienio ryto į šią šalį paleido mažiausiai 140 bepiločių orlaivių ir keturias balistines raketas, informavo Ukrainos oro pajėgos.
Pasak pareigūnų, prieš aušrą per Rusijos bepiločių orlaivių ataką, nukreiptą į penkiaaukštį daugiabutį Ukrainos Charkivo mieste, žuvo bent septyni žmonės, tarp jų – pusantrų metų amžiaus mergaitė.
V. Zelenskis šiuos smūgius pavadino bandymu „paniekinti diplomatines pastangas“.
