„Unikali operacija“: skelbia apie sunaikintą Rusijos geležinkelio liniją Zaporižioje

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos krovininį traukinį, vežusį degalus laikinai okupuotoje Zaporižios srities teritorijoje, pranešė P. Andriuščenka.
Ukrainos pajėgos smogė priešo krovininį traukinį, vežusį degalus per okupuotą Zaporižią, palikdamos tik griuvėsius – nieko gyvo neliko.
„Tiems, kurie klausia, kodėl rusai naktį veža degalus traukiniais ir sunkvežimiais, tai yra būtent dėl to. Kad išvengtų tokių nuostolių. Nepavyko. Unikali Ukrainos gynybos pajėgų operacija. Tiesiog super, patikėkite!“, – pažymėjo P. Andriuščenko.
Šis smūgis sudavė didelį smūgį priešo logistikai ir dar kartą patvirtino, kad Ukrainos kariai efektyviai veikia pagrindinius transporto kelius.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.