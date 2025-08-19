Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

„Unikali operacija“: skelbia apie sunaikintą Rusijos geležinkelio liniją Zaporižioje

2025 m. rugpjūčio 19 d. 15:51
Lrytas.lt
Per okupuotą Zaporižią nebeliko Rusijos geležinkelio linijos. Apie tai „Telegram“ tinkle informavo Ukrainos okupacijos tyrimų centro vadovas Petro Andriuščenka.
Daugiau nuotraukų (1)
Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos krovininį traukinį, vežusį degalus laikinai okupuotoje Zaporižios srities teritorijoje, pranešė P. Andriuščenka.
Ukrainos pajėgos smogė priešo krovininį traukinį, vežusį degalus per okupuotą Zaporižią, palikdamos tik griuvėsius – nieko gyvo neliko.
„Tiems, kurie klausia, kodėl rusai naktį veža degalus traukiniais ir sunkvežimiais, tai yra būtent dėl to. Kad išvengtų tokių nuostolių. Nepavyko. Unikali Ukrainos gynybos pajėgų operacija. Tiesiog super, patikėkite!“, – pažymėjo P. Andriuščenko.
Šis smūgis sudavė didelį smūgį priešo logistikai ir dar kartą patvirtino, kad Ukrainos kariai efektyviai veikia pagrindinius transporto kelius.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
UkrainaRusijaZaporožė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.