N. Maduro sako po JAV „grasinimų“ mobilizuojantis milijonus nereguliariosios kariuomenės karių

„Šią savaitę aktyvuosiu specialų planą, pagal kurį visos šalies teritorijos apsaugą užtikrins daugiau nei 4,5 milijono nereguliariosios kariuomenės karių, kurie šiuo metu yra pasirengę, ginkluoti ir budi parengties režimu“, – kalbėdamas per valstybinę televiziją sakė N. Maduro.
Oficialiais duomenimis, N. Maduro pirmtako Hugo Chavezo įkurtoje nereguliariojoje Venesuelos kariuomenėje tarnauja apie 5 mln. žmonių, nors manoma, kad tikrasis jų skaičius yra mažesnis.
Venesuela turi iš viso apie 30 mln. gyventojų.
N. Maduro užsipuolė Jungtinių Valstijų „atnaujintus ekstravagantiškus, keistus ir groteskiškus grasinimus“.
Šį mėnesį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija atlygį už N. Maduro, kuriam gresia kaltinimai prekyba narkotikais, suėmimą padvigubino iki 50 mln. dolerių.
N. Maduro pergalių dviejuose praėjusiuose rinkimuose nepripažįstantis Vašingtonas Venesuelos lyderį kaltina tuo, kad jis vadovauja kokaino prekeivių gaujai „Cartel de los Soles“. Praėjusį mėnesį D. Trumpo administracija šiai grupuotei ir N. Maduro administracijai įvedė sankcijų.
Be to, pranešama, kad JAV kariuomenė, vykdydama D. Trumpo planus imtis griežtų priemonių prieš Lotynų Amerikos narkotikų kartelius, į pietinę Karibų jūros dalį pasiuntė kelis laivus.
„Mes taip pat esame dislokavęsi visoje Karibų jūros teritorijoje – mūsų jūroje, mūsų nuosavybėje, Venesuelos teritorijoje“, – teigė vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello.
Nors jis naujausių JAV veiksmų konkrečiai neminėjo, N. Maduro padėkojo tiems, kurie išreiškė savo palaikymą grasinimų, kuriuos jis pavadino „nuolat kartojamų prakeiktų“ grasinimų akivaizdoje.
N. Maduro paragino savo vyriausybės politinę bazę tęsti iš valstiečių ir darbininkų sudarytų nereguliariosios kariuomenės dalinių steigimą „visose pramonės šakose“.
„Šautuvai ir raketos valstiečių pajėgoms! Ginti Venesuelos teritoriją, suverenitetą ir taiką“, – pareiškė N. Maduro.