Tai, ko neturėjome girdėti: neišjungtas mikrofonas užfiksavo D. Trumpo repliką apie V. Putiną

Tai buvo galima išgirsti oficialioje transliacijoje. Vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas bendrauja su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Prancūzijos lyderis jam padėkoja ir užduoda patikslinantį klausimą, į kurį JAV prezidentas atsako: „Manau, kad jis nori sudaryti susitarimą. Suprantate? Kad ir kaip beprotiškai tai skambėtų“.
Tikriausiai buvo kalbama būtent apie V. Putiną. Komentatorių teigimu, E. Macronas domėjosi, ar Rusijos vadovas tikrai pasirengęs užbaigti karą, o D. Trumpas jį patikino, kad taip.
Rugpjūčio 18 d. V. Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus deryboms su JAV prezidentu. Susitikime taip pat dalyvavo Europos lyderiai.
Šis viršūnių susitikimas įvyko netrukus po D. Trumpo ir V. Putino derybų Aliaskoje, kurias JAV prezidentas įvertino „10 iš 10“. Po to susitikimo jis pareiškė, kad šiuo metu neketina įvesti naujų sankcijų Rusijai, nepaisant ankstesnių griežtų pažadų.
Pastaruosius kelis mėnesius JAV prezidentas siekė tarpininkauti sudarant susitarimą tarp dviejų šalių, kad būtų užbaigtas trejus su puse metų trunkantis karas, tačiau jo pastangos susidūrė su įvairiomis kliūtimis.
Parengta pagal „nv.ua“ inf.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
