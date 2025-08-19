V. Putino komanda į Aliaską atskrido su gausybe grynųjų: atskleidė, ką pirko

Tai įvyko net ir JAV laikinai sušvelninus sankcijas, siekiant įgyvendinti V. Putino ir D. Trumpo susitikimo idėją, portalui „NBC News“ teigė valstybės sekretorius Marco Rubio.
Remiantis „NBC News“ skaičiavimais, vieno tolimojo reiso lėktuvo degalų papildymas pagal dabartines aviacinių degalų kainas gali kainuoti apie 85 tūkst. JAV dolerių.
Rusijos vadovas paprastai keliauja su trijų lėktuvų parku, todėl bendra sąskaita galėjo siekti šimtus tūkstančių dolerių.
„Kai rusai nusileido Aliaskoje, jie turėjo atsiskaityti grynaisiais pinigais už lėktuvų degalus, nes negali naudotis mūsų bankų sistema, – „NBC News“ sakė M. Rubio. – Jie kiekvieną dieną susiduria su (karo – red. past.) pasekmėmis.“
Tačiau M. Rubio pažymėjo, kad sankcijos nepakeitė karo Ukrainoje trajektorijos.
„Tai nereiškia, kad sankcijos buvo netinkamos, tai reiškia, kad jos nepakeitė jo baigties“, – sakė jis.
Rusijos delegacijos nariai ir juos lydėję rusų žurnalistai taip pat pranešė, kad, būdami JAV, negalėjo naudotis vietiniais mobiliojo ryšio tinklais ar banko kortelėmis.
JAV valdžios institucijos laikinai panaikino kelionių apribojimus Rusijos pareigūnams, kuriems taikomos sankcijos. Taip buvo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas penktadienį įvykusiam D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimui.
Anksčiau šiais metais Vašingtonas suteikė panašią išimtį Kremliaus specialiajam ekonominiam pasiuntiniui Kirilui Dmitrijevui, kuris, nors ir buvo įtrauktas į sankcijų sąrašą, balandį lankėsi JAV sostinėje derybose su D. Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu.
