V. Zelenskiui – žiniasklaidos komplimentai: kaip Vašingtone pasiekė „tylią pergalę“

Tinkamas kostiumas ir asmeninis laiškas
Praėjusį kartą Ovaliajame kabinete vasario mėnesį V. Zelenskio apranga papiktino amerikiečius. Tačiau šį kartą jam pavyko išsaugoti savo vientisumą ir parodyti pagarbą, apsirengęs juodą švarką, kaip jis padarė popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse balandžio mėnesį.
„D. Trumpas buvo maloniai nustebintas ir akivaizdžiai sužavėtas. Be to, kai tas pats žurnalistas, kuris praeitą kartą taip grubiai jį užsipuolė, pagyrė jo naują aprangą, V. Zelenskis su į tai sureagavo juokaudamas.
„Jūs dėvite tą patį kostiumą, – rėžė jis su šmaikščia šypsena. – Aš pasikeičiau. Jūs – ne.“
Visa salė prapliupo juoktis, o pats žurnalistas, atrodo, nesuprato šio teiginio, bet visiems kitiems žinutė buvo aiški“, – rašo leidinys.
Pažymėtina, kad toks buvo V. Zelenskio ir europiečių modus operandi: rodyti D. Trumpui jam reikalingą pagarbą ir pataikauti, tuo pačiu užimant poziciją, kuri darė spaudimą jų priešininkams.
Taip pat buvo panaudotas dar vienas triukas – V. Zelenskio žmonos laiško perdavimas pirmąjai poniai. Tai buvo užuomina į tai, kaip Melania rašė V. Putinui, ragindama apsaugoti vaikus. „Tai ne jums, o jūsų žmonai“, – sakė Ukrainos lyderis, įteikdamas laišką D. Trumpui, kuris jį šiltai priėmė.
„Ir pagal sumanymą, ir pagal įgyvendinimą tai buvo idealus sprendimas: panaudoti Jungtinių Valstijų paramos gestą taip, kad jis būtų labai asmeniškas prezidentui. Psichologiniu požiūriu tai, akivaizdu, buvo sumanyta tam, kad D. Trumpas būtų patrauktas į jo pusę“, – rašo leidinys.
Diplomatinė pergalė
„The Telegraph“ pažymėjo, kad nors bendras vaizdas nėra idealus Ukrainai, tačiau, palyginti su viršūnių susitikimu Aliaskoje, Europos aljansas pasiekė svarbių strateginių laimėjimų.
Be to, V. Zelenskis, atrodo, įtikino JAV prezidentą, kad jis nuoširdžiai suinteresuotas taika, o ne jos kliudymu, kuo D. Trumpas jį neteisingai apkaltino praeitą kartą.
Tai atvėrė kelią, ko gero, svarbiausiam tos dienos proveržiui: D. Trumpo sprendimui neatmesti galimybės dislokuoti JAV karines pajėgas kaip saugumo garantiją. „Jie [Europa] yra pirmoji gynybos linija, nes jie yra ten... bet mes taip pat ketiname jiems padėti. Mes dalyvausime“, – sakė jis.
Be to, D. Trumpas patvirtino, kad pradėjo ruoštis V. Zelenskio ir V. Putino susitikimui, o tai yra dar viena Ukrainos ir sąjungininkų pergalė.
„Susitikimas simbolizuotų tylų V. Putino pripažinimą V. Zelenskio statuso kaip teisėto valstybės vadovo, o tai, be abejo, nepatiktų rusams“.
Kaip rašo leidinys, iš tiesų pirmadienį galima būtų įrašyti kaip tylų Ukrainos diplomatinį laimėjimą.
„Pirmą kartą per pastarąsias savaites V. Putinas galbūt atsidūrė spaudimo akiratyje. Jei jis atsakys į šiuos bandymus pakenkti jo valdžiai nutraukdamas susitarimą ar bet kokias būsimas derybas, jis gali sau užsitraukti kaltę. Tai gali išprovokuoti atsakomąsias priemones iš Baltųjų rūmų, kurie desperatiškai nori užbaigti karą“, – rašo „The Telegraph“.
