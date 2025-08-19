Valdant al Assadų šeimai be žinios galėjo dingti iki 300 000 sirų

Nacionalinės dingusių asmenų komisijos vadovas Mohammedas Reda Jalkhi pirmadienį vakare pranešė, kad nuo 1970 m. dingo tarp 120 000 ir 300 000 žmonių.
„Tačiau tikrasis skaičius gali būti daug didesnis“, – valstybinei naujienų agentūrai SANA sakė jis.
Jo teigimu, vyriausybinės komisijos įgaliojimai apima laikotarpį nuo 1970 m. iki dabar.
Hafezas al Assadas Sirijos prezidentu buvo nuo 1971 m. iki 2000 m., kai jam mirus valdžią perėmė jo sūnus Basharas al Assadas, kurį praėjusių metų gruodį nuvertė islamistų vadovaujamas sukilėlių aljansas.
M. Jalkhi pasakojo, kad gegužę sudaryta komisija iki šiol yra užfiksavusi 63 masines kapavietes ir gavusi informacijos apie kitas vietas, kurias dar reikia patikrinti.
Po to, kai 2011 m. vykę demokratiniai protestai prieš B. al Assado režimą peraugo į plataus masto pilietinį karą, per kurį, JT skaičiavimais, apie 14 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus ir žuvo daugiau kaip 300 000 civilių, be žinios dingo dešimtys tūkstančių žmonių.
Sirijos žmogaus teisių tinklas pirmiau teigė, kad nuo 2011 m. kovo be žinios dingo apie 157 000 žmonių.
Po to, kai B. al Assadas gruodį pabėgo į Maskvą, šalį valdo laikinoji administracija, kuriai vadovauja prezidentas Ahmedas al Sharaa.