Praminė tikruoju susitikimo Aliaskoje laimėtoju: amerikietis naują motociklą gavo tiesiai iš rusų delegacijos

Markas Warrenas, išėjęs į pensiją Ankoridžo priešgaisrinės apsaugos inspektorius, iš Rusijos delegacijos gavo naują „Ural Gear Up“ motociklą su priekaba.
Dovana jam atiteko praėjus savaitei po to, kai Rusijoje išpopuliarėjo televizijos reportažas, kuriame M. Warrenas pasakojo apie savo turimą seną „Ural“ motociklą ir problemas, susijusias su atsarginių dalių gavimu.
M. Warren jau turėjo vieną „Ural“ motociklą, kurį įsigijo iš kaimyno. Jis važinėjo juo savaitę prieš viršūnių susitikimą, kai jį pastebėjo rusų televizijos komanda ir paprašė interviu.
„Jis tapo itin populiarus visiškai be jokios priežasties, nes aš – paprasčiausias normalus vyrukas“, – juokėsi jis.
Rugpjūčio 13 d., dviem dienomis anksčiau nei vyko D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, Rusijos žurnalistas paskambino M. Warrenui ir pranešė: „Jie nusprendė tau padovanoti motociklą.“
Iš pradžių vyras manė, kad tai apgavystė, tačiau po trijų valandų trukusio viršūnių susitikimo sulaukė skambučio, kad dovana jau atgabenta į karinę bazę.
Kitą dieną viešbučio stovėjimo aikštelėje, kur jo laukė šeši, kaip jis spėjo, rusai, M. Warreną pasitiko alyvuogių spalvos motociklas, vertinamas apie 22 tūkst. JAV dolerių.
„Pagalvojau: jūs turbūt juokaujat“, – prisiminė jis.
Rusai tik paprašė leisti jį nufotografuoti ir dar kartą pakalbinti.
„Jei jie tikisi ko nors daugiau, tai smarkiai nusivils“, – šyptelėjo M. Warrenas. Vienintelis jo nerimas – kad dovana galėtų būti suprasta kaip dalis kokios nors Rusijos schemos.
„Nenoriu, kad kas nors mane persekiotų dėl to, kad gavau rusišką motociklą. Nenoriu, kad tai paliestų mano šeimą“, – kalbėjo jis.
Dokumentuose, kuriuos pasirašė perimdamas nuosavybę iš Rusijos ambasados, buvo nurodyta, jog motociklas pagamintas rugpjūčio 12 d.
„Akivaizdu, kad jis nuriedėjo nuo konvejerio ir per 24 valandas atsidūrė lėktuve“, – sakė M. Warrenas.
1941 m. Vakarų Sibire įkurta motociklų kompanija dabar surenka savo motociklus Petropavlovske, Kazachstane, ir platina juos per kompaniją Vašingtono valstijoje.
