Šaltiniai: D. Trumpas kalbėjosi su V. Orbanu apie Ukrainos narystę ES

2025 m. rugpjūčio 20 d. 08:23
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, anot šaltinių, su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu kalbėjo apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje (ES). Per pokalbį telefonu pirmadienį prezidentas teiravosi, kodėl V. Orbanas priešinasi Ukrainos prisijungimui prie Bendrijos, sakoma naujienų agentūros „Bloomberg“ pranešime.
Skambutis V. Orbanui buvo pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukščiausiais Europos politikais Vašingtone rezultatas, agentūra cituoja informuotus šaltinius. Europiečiai esą paprašė D. Trumpo pasinaudoti savo įtaka V. Orbanui, kad šis atisakytų savo blokados pozicijos.
Ukrainos narystė ES laikoma ir papildoma saugumo garantija Kyjivui.
Anot „Bloomberg“, Vengrija per pokalbį išreiškė susidomėjimą būti pirmadienį aptarto V. Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo šeimininke.
Portalas „Politico“ rašo, kad Baltieji rūmai rengiasi D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimui Vengrijos sostinėje. Slaptoji tarnyba, kuri atsakinga už aukščiausių JAV politikų apsaugą, jau esą imasi tam reikalingų priemonių. Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt prieš tai sakė, kad nei patvirtins, nei paneigs jokios vietos.
Pirmadienio duomenimis, pradžioje turėtų įvykti dvišalis V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas, o tada trišalis, kuriame dalyvautų ir D. Trumpas.
 
 
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Viktoras OrbanasJAV
