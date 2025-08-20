Žinios, kurios šviečia.
Žiniasklaida: milijardierius E. Muskas stabdo planus kurti partiją

2025 m. rugpjūčio 20 d. 11:11
Technologijų milijardierius Elonas Muskas, anot žiniasklaidos, stabdo planus steigti naują politinę partiją. Jis norįs dėmesį sutelkti į savo įmones, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis su planais susipažinusiais asmenimis.
E. Muskas apie „Amerikos partijos“ („America Party“) steigimą paskelbė liepą po viešo ginčo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl mokesčių ir išlaidų įstatymo. Tačiau dabar jis esą savo patikėtiniams pripažino, kad partijos sukūrimas pakenktų jo santykiams su viceprezidentu JD Vance‘u. Anot leidinio, E. Muskas svarsto finansiškai paremti JD Vance‘ą, jei šis 2028 m. sieks prezidento posto.
Pasak patikėtinių, E. Muskas tik neseniai atšaukė susitikimą dėl partijos steigimo, kad susitelktų į savo įmones. Bet koks E. Musko sprendimas atšaukti savo planus, manoma, būtų palankus respublikonams per vidurio kadencijos rinkimus kitais metais. Žvelgiant istoriškai, trečiosios partijos neretai veikia kaip trikdžiai ir atima balsus iš abiejų didžiųjų partijų.
„Tesla“ ir Baltieji rūmai kol kas nereagavo į agentūros „Reuters“ prašymus pateikti komentarą. „Tesla“ vadovas D. Trumpo ir kitų respublikonų rinkimų kampaniją 2024 m. parėmė beveik 300 mln. dolerių.
 
 
