JAV respublikonų stovykloje – nauja baimės banga: ėmė spausti D. Trumpą

Kaip žinoma, D. Trumpas pareiškė, kad JAV nesiųs savo karių į Ukrainą, bet pasiūlė idėją teikti aviacinę paramą, naudojant amerikiečių pilotus ir lėktuvus.
Tai, kaip ir JAV specialiojo atstovo Steve'o Witkoffo pareiškimas apie galimą Amerikos dalyvavimą „apsaugoje pagal 5 straipsnį“, sukėlė nerimą „Pirmiausia Amerika“ ideologijos šalininkams, teigiama straipsnyje.
Respublikonai įspėjo D. Trumpą „neperžengti ribų“, remdamiesi MAGA (angl. „Make America Great Again“ – „Padarykime Ameriką vėl didžią“) principu, kad JAV nebūtų įtraukta į užsitęsusius konfliktus ar „karus be galo“.
„Man reikia pažiūrėti, kokie bus įsipareigojimai. Mes nenorime dar vieno karo. Šios šalies žmonės negali įsivaizduoti, kad po 20 metų karo Artimuosiuose Rytuose mes įsitrauksime į naują. Žinau, kad prezidentas to nenori, bet mes nenorime vėl kariauti ir prarasti gyvybių“, – žurnalistams sakė respublikonų senatorius iš Alabamos Tommy'is Tubervillas, žinomas MAGA šalininkas.
Kai jo paklausė, kaip sunku bus įtikinti rinkėjus tokia pozicija, jis tiesiai atsakė, kad „to bus neįmanoma parduoti“.
„Amerikiečiai tam nepritars, sakau jums iš karto. Alabamos žmonės bus kategoriškai prieš. Žinau, kad prezidentas D. Trumpas bando imtis teisingų veiksmų, bet žmonės Europoje turi prisiimti už tai atsakomybę“, – pridūrė T. Tubervillas.
Interviu „Fox & Friends“ D. Trumpas, paklaustas, ar gali garantuoti, kad amerikiečių kariai neatsidurs Ukrainos teritorijoje, bandė nuraminti savo rėmėjus.
„Na, jūs turite mano pažadą, o aš esu prezidentas“, – sakė jis, spėliodamas, kad Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė gali tai padaryti vietoj JAV.
Panašią nuomonę išreiškė ir buvęs Baltųjų rūmų strategas, D. Trumpo bendražygis Stevas Bannonas. „Dabar viskas laikosi ant amerikietiškų pinigų, amerikietiškų ginklų, o dabar jie nori ir amerikietiško dalyvavimo“, – pareiškė jis savo radijo laidoje, pridurdamas, kad Europos lyderiais „šiuo klausimu negalima pasitikėti“.
S. Bannonas taip pat sakė, kad yra siekiama JAV įtraukti į „giluminį dalyvavimą“ kare Ukrainoje.
„Tai spąstai. Taip regioniniai konfliktai virsta pasauliniais karais“, – pridūrė jis.
Parengta pagal „Unian“ inf.
JAVJAV respublikonų partijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
