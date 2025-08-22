JAV teisėja įsakė likviduoti D. Trumpo „Aligatorių Alkatrazą“

Floridos valdžia nedelsdama paskelbė, kad šį sprendimą skųs.
Apleistame aerodrome Floridos Evergleidso pelkėse, kuriose veisiasi didelė aligatorių populiacija, esantis sulaikymo centras su dviaukštėmis lovomis, vieliniais narvais ir didelėmis baltomis palapinėmis buvo paskubomis, vos per aštuonias dienas įrengtas birželio mėnesį.
Praėjusį mėnesį centre apsilankęs prezidentas D. Trumpas, žadantis deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų, džiaugėsi atšiauriomis sąlygomis ir juokavo, kad plėšrūs ropliai bus puikūs sargybiniai.
Baltieji rūmai šią įstaigą pavadino „Aligatorių Alkatrazu“ – tai nuoroda į San Francisko įlankoje kadaise veikusį kalėjimą, kurį D. Trumpas sako norintis vėl atidaryti.
Pasak krašto apsaugos sekretorės Kristi Noem, buvo planuojama, kad centre bus galima laikyti 3 000 migrantų.
Tačiau jį užsipuolė tiek aplinkosaugininkai, tiek D. Trumpo kovos su migracija kritikai, teigiantys, kad šis centras yra nehumaniškas.
Po to, kai organizacija „Friends of the Everglades“ ir Biologinės įvairovės centras pateikė D. Trumpo administracijai ieškinį, apygardos teisėja Kathleen Williams ketvirtadienį priėmė naują sprendimą.
Minėtosios aplinkos apsaugos organizacijos teigia, kad sulaikymo centras kelia grėsmę pažeidžiamai Evergleidso ekosistemai ir buvo pastatytas paskubomis, neatlikus teisės aktuose numatytų poveikio aplinkai tyrimų.
Šešiasdešimties dienų terminas
Šį mėnesį K. Williams jau buvo nurodžiusi sustabdyti tolesnius sulaikymo centro statybų darbus.
O dabar ji nurodė D. Trumpo administracijai ir respublikono gubernatoriaus Rono DeSantiso vadovaujamai Floridos valstijai per 60 dienų išardyti visas centre įrengtas laikinas tvoras, apšvietimą, generatorius, atliekų ir nuotekų valymo sistemas.
Teisėjos nurodymu taip pat draudžiama „į teritoriją atvežti bet kokius naujus asmenis, kurie dar nebuvo laikomi šioje teritorijoje“.
Keletas sulaikytųjų naujienų agentūrai AFP pasakojo apie centre esančias sąlygas, įskaitant nepakankamą medicininę priežiūrą, netinkamą elgesį ir tariamą jų teisių pažeidimą.
„Net su gyvūnais taip nesielgiama. Tai panašu į kankinimą“, – sakė su agentūra AFP iš centro telefonu susisiekęs 25 metų kubietis Luisas Gonzalezas.
Visai neseniai toje pačioje grandinine tvora aptvertoje, vištidę primenančioje kameroje kartu su juo gyveno dar maždaug 30 žmonių.
D. Trumpo administracija teigė norinti, kad šis centras taptų pavyzdžiu, pagal kurį visoje šalyje būtų įrenginėjami kiti sulaikymo centrai.