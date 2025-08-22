Nauja Ukrainos ginkluotė sulaukė D. Trumpo reakcijos: Kremliuje – nerimas

„Mes nenorėjome apie tai viešai skelbti, bet atrodo, kad dabar atėjo tinkamas laikas. „Flamingo“ yra tolimojo nuotolio sparnuota raketa, galinti nešti 1150 kilogramų kovinę galvutę ir nuskristi 3 tūkst. kilometrų į Rusiją“, – portalui „Politico“ sakė karinius dronus ir šias raketas gaminančios bendrovės „Fire Point“ vadovė ir techninio skyriaus direktorė Iryna Terekh.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, Ukrainoje gaminami „Flamingai“ paleidimui dislokuojami vos per 20–40 minučių ir gali pasiekti iki 950 km/val. greitį.
Ukrainiečių naujienų agentūros pirmadienį kalbinto bendrovėje dirbančio eksperto teigimu, „Flamingai“ turi svarbių pranašumų prieš, pavyzdžiui, amerikietiškas sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, kurios yra senesnės, gerokai brangesnės ir menkiau pritaikytos šiuolaikinės karybos reikalavimams. Nors pastarųjų Ukraina Amerikos ilgai ir nesėkmingai prašė, eksperto teigimu, tokių raketų ukrainiečiai vis tiek nebūtų gavę tiek, kiek reikia reikšmingam poveikiui mūšio lauke pasiekti.
„Tik vidaus gamyba gali aprūpinti mus tokiu keikiu, kurio mums reikia smogti okupantams visur, kur to reikia, ir, svarbiausia, patiems pasirinkti taikinius“, – sakė jis.
Nerimo apraiškos Kremliuje
Portalo „Politico“ teigimu, „Flamingai“ jau privertė sunerimti Kremlių, kuriam panašiais atvejais būdinga viešojoje erdvėje aktyviai mėginti menkinti iškilusią grėsmę. Šią savaitę pasirodžiusiame rusų naujienų agentūros TASS straipsnyje, pasak „Politico“, buvo teigiama, kad „Flamingai“ gaminami pagal britų įmonės projektą (ukrainiečiai tai neigia), ir mėginama pašiepti Ukrainos technines galimybes.
„Stebėjome Rusijos reakciją į mūsų pirmąsias misijas ir galiu pasakyti, kad kuo misija buvo sėkmingesnė, tuo labiau rusai stengėsi užgniaužti visus (bandymus apie ją viešai skelbti – ELTA)“, – sakė bendrovės „Fire Point“ generalinė direktorė, kurią cituoja „Politico“.
D. Trumpas: neįmanoma laimėti karo, nepuolant įsibrovėlių
Žinios apie naująją ukrainiečių sparnuotąją raketą netruko pasiekti ir Baltuosius rūmus Vašingtone. Donaldas Trumpas ne tik įgėlė savo pirmtakui Joe Bidenui, pabrėždamas užimąs visiškai priešingą poziciją, bet, panašu, ketina stebėti tolesnę karo eigą su dideliu susidomėjimu.
„Labai sunku, jeigu ne neįmanoma, laimėti karą nepuolant įsibrovėlių šalies. Tai kaip puiki sporto komanda, kuri turi fantastišką gynybą, bet negali žaisti puolime. Nėra jokios galimybės laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija. Netikša ir labai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai kovoti, tik gintis. Kas iš to išėjo? … Ateina įdomūs laikai!!!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ ketvirtadienį rašė JAV prezidentas.
Į šį D. Trumpo įrašą greitai sureagavo Ukrainos prezidentas, atkreipia dėmesį britų naujienų portalas „The Guardian“.
„Be abejo, mes ir toliau darysime viską, kad apsaugotume savo šalį ir žmones. Prezidentas D. Trumpas yra visiškai teisus – tai turi būti daroma ne tik gynybos tikslais. Tuo pačiu metu mes nelėtiname diplomatinių pastangų, kad galiausiai būtų galima pradėti derybas dėl taikos“, – socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį rašė Volodymyras Zelenskis.
ELTA primena, kad tiek Joe Bideno administracija, tiek tuometinis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ilgai nesutiko Ukrainai suteikti ilgojo nuotolio raketų, baimindamiesi nekontroliuojamos karo eskalacijos. Didžiųjų Vakarų šalių valstybių pozicija dėl ilgojo nuotolio raketų suteikimo ukrainiečiams nuo to laiko beveik nepakito, tačiau per trejus su puse karo metų valstybių lyderiai buvo ne kartą užsiminę Ukrainai negalį uždrausti smūgiuoti Rusijai savo pačių pasigamintais ginklais.