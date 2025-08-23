Nacionalinę gvardiją į Vašingtoną pasiuntęs D. Trumpas grasina ir Čikagai

„Manau, kad Čikaga bus (…) kita“, – penktadienį Ovaliajame kabinete pareiškė D. Trumpas. Jis išsamiau nepaaiškino, ką tiksliai planuoja, tačiau dar užsiminė, kad po Čikagos eilėje gali rikiuotis Niujorkas.
D. Trumpas greičiausiai susilauks įnirtingo Čikagos ir Niujorko politikų pasipriešinimo – ne tik dėl to, kad šiuose miestuose daug demokratų, bet ir todėl, nes šie miestai yra nepriklausomi ir federalinė vyriausybė juose neturi tokių pat teisinių įgaliojimų, kaip Kolumbijos apygardoje.
D. Trumpas kiek anksčiau kalbėjo apie padėtį JAV sostinėje ir išgyrė nacionalinės gvardijos darbą. JAV prezidentas taip pat sakė, kad „mes padarysime mūsų miestus labai saugius. Čikagoje vyrauja netvarka“. Jis ėmėsi kvestionuoti šio miesto mero demokrato kompetenciją. Čikaga, įsikūrusi Vidurio Vakarų Ilinojaus valstijoje, yra vienas didžiausių JAV miestų.
D. Trumpas neseniai pasitelkė nacionalinę gvardiją, kad būtų galima pažaboti tariamai nekontroliuojamą nusikalstamumą JAV sostinėje. D. Trumpo veiksmai Vašingtone vertinami labai prieštaringai, be to, jau būta ir protestų. Apygardos Metropoliteno policijos departamento (MPD) duomenys rodo, kad nuo 2024-ųjų iki šių metų smurtinių nusikaltimų skaičius iš tikrųjų sumažėjo.
