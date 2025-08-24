Nuteistas garsus Vokietijos neonacis nusprendė pasikeisti lytį: siųs į moterų kalėjimą

S. Liebichas ne kartą užfiksuotas kraštutinių dešiniųjų sambūriuose vilkint nacių stiliaus uniformą, o 2023 m. liepą buvo pripažintas kaltu dėl kelių nusikaltimų, įskaitant šmeižtą ir neapykantos kurstymą. Šių metų pradžioje Vokietijos teismai atmetė paskutinį apeliacinį skundą.
Kalėjimo pareigūnai paaiškino, kad sprendimas skirti bausmės atlikimo vietą moterų kalėjime buvo grindžiamas registruota, o ne biologine lytimi.
Vis dėlto Saksonijos vyriausiasis prokuroras Dennis Cernota pabrėžė, kad atvykus į kalėjimą laukia apklausa, jog būtų įvertinta, ar bausmės atlikimas su moterimis bus saugus.
Lytį pagarsėjęs neonacis pasikeitė pasinaudodamas reforma, kurią praėjusiais metais inicijavo buvusio kanclerio Olafo Scholzo koalicija. Šios reformos supaprastino vardo ir lyties keitimo procedūrą oficialiuose dokumentuose.
Nors reformos buvo skirtos paremti translyčius, interseksualius ir nebinarinius asmenis, neonacio bandymai jomis pasinaudoti siekiant išvengti bausmės atlikimo vyrų kalėjimuose Vokietijoje sukėlė daug diskusijų.
Viešumoje M-J. Liebich dabar pasirodo vilkėdama moteriškus drabužius, tačiau dažnai tebenešioja ir ūsus.
Šių metų pradžioje teismas gavo paaiškinimą, kad lytį pasikeitė ir moterų kalėjimo prašė tam, kad išvengtų diskriminacijos iš vyrų kalinių pusės.
Saksonijos vidaus žvalgyba S. Liebichą laikė svarbiu kraštutinių dešiniųjų atstovu, veikiančiu tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu. Jis buvo matytas su nacių stiliaus raiščiu, taip pat dalyvavęs protestuose, kuriuose juodai apsirengę dalyviai žygiavo nešini raudonomis, baltomis ir juodomis vėliavomis.
Sausį Vokietijos institucijos priminė, kad teisine prasme jis tebėra laikomas vyru kaliniu, o jo statusas moterimi grindžiamas tik civiline teise.
Buvęs kancleris O. Scholzas teisino reformas kaip svarbų žingsnį šalies modernizavimo link.
„Mes gerbiame translyčius, interseksualius ir nebinarinius asmenis, neatimdami nieko iš kitų. Taip tęsiame savo valstybės modernizaciją. Tai reiškia realybės pripažinimą ir jos įteisinimą“, – reformos metu kalbėjo O. Scholzas.
Po reformos priėmimo Vokietijoje lyties keitimui tereikia pateikti pareiškimą institucijoms, be jokio teisinio nagrinėjimo, kaip buvo anksčiau. Translyčiams tai reiškia galimybę lengvai atnaujinti dokumentus pagal naująją tapatybę, pavyzdžiui, pakeisti vyrišką vardą pase į moterišką.
Vis dėlto dažnai keisti lytį Vokietijoje negalima – po pirmojo pareiškimo įsigalioja vienerių metų laukimo laikotarpis, per kurį lyties pakeisti atgal neleidžiama.