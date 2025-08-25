V. Zalužno smūgis J. D. Vance'ui: atsisakė kelti ragelį

Tačiau jų pastangos buvo bevaisės, pirmadienį paskelbė portalas „The Guardian“, remdamasis informuotais šaltiniais.
J. D. Vance’as atliko lemiamą vaidmenį išprovokuojant konfrontaciją tarp D. Trumpo ir V. Zelenskio, todėl po incidento jo komanda esą ėmė ieškoti „alternatyvų probleminiam V. Zelenskiui“, rašo „The Guardian“.
Vienas iš šaltinių pasakojo, kad viceprezidento komanda „bandė įvairius diplomatinius ir kitus kanalus“, siekdama susisiekti su V. Zalužnu, bet nesėkmingai.
V. Zalužnas, pasitaręs su V. Zelenskio administracijos vadovu, nusprendė į skambutį neatsiliepti.
Tuo pat metu pati D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo atmosfera praėjusią savaitę buvo gerokai ramesnė nei vasarį, kai viskas baigėsi viešu ginču. Šįkart J. D. Vance’as, kuris anksčiau ir pakurstė konfliktą, Ovaliajame kabinete nepasisakė nė karto.
Vis dėlto pastarosiomis dienomis J. D. Vance’as viešai teigė, kad Rusija padarė „reikšmingų nuolaidų“ D. Trumpui dėl jo reikalavimų nutraukti karą.
Jo teigimu, Maskva per viršūnių susitikimą Aliaskoje sutiko su „lankstesne pozicija“ kai kuriais savo reikalavimais bei pripažino, kad po karo Ukraina turės teritorinį vientisumą ir kad Kyjive nebus įsteigta marionetinė vyriausybė.
