Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius į ligoninę žuvo 15 žmonių, tarp jų – keturi žurnalistai

2025 m. rugpjūčio 25 d. 12:38
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad pirmadienį per Izraelio smūgius į ligoninę šios teritorijos pietuose žuvo mažiausiai 15 žmonių, tarp jų – keturi žurnalistai.
Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad po to, kai buvo smogta į Nassero ligoninę Kan Junise, „žuvusiųjų skaičius pasiekė 15, įskaitant keturis žurnalistus ir vieną civilinės gynybos narį“.
