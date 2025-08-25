Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Helsinkyje prasidėjo procesas dėl spėjamo sabotažo Baltijos jūroje

2025 m. rugpjūčio 25 d. 17:06
Pirmadienį Helsinkyje prasidėjo procesas dėl įtariamo sabotažo prieš infrastruktūrą Baltijos jūroje – prieš teismą stojo tanklaivio „Eagle S“ kapitonas ir du kiti įgulos nariai. Jie kaltinami tuo, kad 2024 m. pabaigoje išplaukę iš Rusijos Suomijos įlankoje perkirto penkis povandeninius elektros ir telekomunikacijų kabelius. Kaltinimai dėl didelės nusikalstama veika padarytos žalos ir sunkaus telekomunikacijų ryšio sutrikdymo pateikti kapitonui kartvelui bei pirmajam ir antrajam indų kilmės pavaduotojams, praneša agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Įgulos nariai kaltinimus neigia. Kapitonas Suomijos transliuotojui YLE kalbėjo apie „nelaimingą atsitikimą jūroje“.
Už didelę nusikalstama veika padarytą žalą gresia iki 10 metų kalėjimo bausmė.
Tyrėjų duomenimis, su Kuko salų vėliava plaukęs laivas „Eagle S“ tempė inkarą jūros dugnu, taip pažeisdamas elektros kabelį „Estlink 2“ tarp Suomijos ir Estijos bei keturis interneto kabelius. Suomijos saugumo pajėgos tada laivą sustabdė.
Prokuratūros duomenimis, kabelių remonto išlaidos siekė mažiausiai 60 mln. eurų. Gynyba argumentuoja, kad Suomija neturi jurisdikcijos, nes kabeliai buvo pažeisti už Suomijos teritorinių vandenų ribų.
Šis incidentas sukėlė didelį nerimą NATO sąjungininkėms Baltijos jūros regione. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. regione jau buvo užfiksuota keletas įtartinų kabelių ir dujotiekių apgadinimo atvejų.
HelsinkisSabotažasBaltijos jūra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.