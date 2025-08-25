Helsinkyje prasidėjo procesas dėl spėjamo sabotažo Baltijos jūroje

Įgulos nariai kaltinimus neigia. Kapitonas Suomijos transliuotojui YLE kalbėjo apie „nelaimingą atsitikimą jūroje“.
Už didelę nusikalstama veika padarytą žalą gresia iki 10 metų kalėjimo bausmė.
Tyrėjų duomenimis, su Kuko salų vėliava plaukęs laivas „Eagle S“ tempė inkarą jūros dugnu, taip pažeisdamas elektros kabelį „Estlink 2“ tarp Suomijos ir Estijos bei keturis interneto kabelius. Suomijos saugumo pajėgos tada laivą sustabdė.
Prokuratūros duomenimis, kabelių remonto išlaidos siekė mažiausiai 60 mln. eurų. Gynyba argumentuoja, kad Suomija neturi jurisdikcijos, nes kabeliai buvo pažeisti už Suomijos teritorinių vandenų ribų.
Šis incidentas sukėlė didelį nerimą NATO sąjungininkėms Baltijos jūros regione. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. regione jau buvo užfiksuota keletas įtartinų kabelių ir dujotiekių apgadinimo atvejų.