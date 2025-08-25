Žinios, kurios šviečia.
Iš rusų nelaisvės išlaisvintas pasipriešinęs Chersono meras: pokyčiai šokiruoja

2025 m. rugpjūčio 25 d. 12:01
Sekmadienį vykusio apsikeitimo belaisviais metu iš Rusijos nelaisvės buvo išlaisvintas buvęs Chersono miesto meras Volodymyras Mykolajenko, pranešė Chersono miesto karinė administracija.
Pasak administracijos, dar būdamas meru jis gynė europietišką Chersono kryptį ir liko kartu su bendruomene sunkiausiais laikais.
„Jo nepalaužė nelaisvė. Jis netapo Rusijos propagandistų marionete“, – rašoma pranešime.
„Tai dar kartą įrodo, kad nė vienas mūsų pilietis nebus pamirštas – mes kovojame už kiekvieną“, – pridūrė pareigūnai.
Buvusį merą okupantai pagrobė 2022 m. balandžio 18 d., kai jis atsisakė bendradarbiauti su vėliau likviduotu kolaborantu Kyrylu Stremousovu.
Iš pradžių V. Mykolajenko buvo laikomas Chersone, rodo paviešinti vaizdo įrašai. Nuo 2022 m. lapkričio pabaigos jo likimas buvo nežinomas, kol Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetas patvirtino, kad jis yra Rusijos nelaisvėje.
2025 m. gegužę paaiškėjo, kad dar 2022-aisiais buvęs meras atsisakė dalyvauti apsikeitime, užleisdamas vietą sunkiai sergančiam belaisviui.
Po to, pasak šaltinių, Rusija nebeįtraukė jo į mainų sąrašus.
