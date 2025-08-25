Žinios, kurios šviečia.
Įvykiai

Prancūzija dėl „nepriimtinų“ pareiškimų apie antisemitizmą iškvietė JAV ambasadorių

2025 m. rugpjūčio 25 d. 07:09
Prancūzija iškvietė JAV ambasadorių Paryžiuje pasiaiškinti dėl laiško prezidentui Emmanueliui Macronui, kuriame šis diplomatas tvirtino, kad Prancūzijos vyriausybė deda nepakankamai pastangų kovodama su antisemitizmu.
Laiške JAV ambasadorius Charlesas Kushneris išreiškė „susirūpinimą dėl Prancūzijoje padažnėjusių antisemitinių aktų“ ir teigė, kad Prancūzijos valdžios institucijos nesugebėjo tinkamai į juos reaguoti, teigiama sekmadienio vakarą paskelbtame Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
„Tokie kaltinimai yra nepriimtini“, – tvirtinama pareiškime.
Prancūzijos ministerija pareiškė apgailestaujanti dėl po 2023 m. spalio 7 d. smogikų organizacijos „Hamas“ įvykdyto išpuolio prieš Izraelį padažnėjusių ir realybe tapusių antisemitinių incidentų, pabrėždama, kad Prancūzijos valdžios institucijos daro viską, ką gali, kad kovotų su tokiais veiksmais.
Pareiškime priduriama, kad ambasadoriaus pastabos pažeidė tarptautinės teisės normas, kuriomis draudžiama kištis į kitos šalies vidaus reikalus.
