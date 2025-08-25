Prancūzijos premjeras nori balsavimo parlamente dėl pasitikėjimo vyriausybe

F. Bayrou spaudos konferencijoje sakė, kad bus prašoma neeilinės Nacionalinės asamblėjos sesijos, siekiant „patvirtinti pastangų mastą“, nes vyriausybė planuoja mažinti išlaidas 44 mlrd. eurų.
Kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio sambūrio (RN) lyderis Jordanas Bardella iš karto pareiškė, kad jo partija nepalaikys F. Bayrou planuojamų išlaidų mažinimo priemonių, todėl galima manyti, kad mažumos vyriausybė per balsavimą gali patirti pralaimėjimą.
F. Bayrou neturi daugumos žemuosiuose parlamento rūmuose, Nacionalinėje asamblėjoje, ir būsimas balsavimas pabrėžia jo pozicijų trapumą. Jo teigimu, Prancūzija išgyvena „lemiamą momentą“.
„Jei turi daugumą, vyriausybė gauna patvirtinimą. Jei daugumos nėra, vyriausybė žlunga“, – pridūrė F. Bayrou.
Ir griežtai kairioji „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI), ir J. Bardella kraštutinių dešiniųjų partija RN sakė, kad pasinaudos balsavimu ir bandys nuversti centristų vyriausybę.
„Francois Bayrou ką tik paskelbė apie savo vyriausybės pabaigą, kurią pakirto jos atsainus neveiklumas, – socialiniame tinkle paskelbtame pranešime teigė J. Bardella. – RN niekada nebalsuos už vyriausybę, kurios sprendimai sukelia kančias Prancūzijos žmonėms. Mūsų bendrapiliečiai laukia permainų ir sugrįžimo prie balsadėžių – mes pasirengę.“
Liepos viduryje F. Bayrou pateikė 2026 m. biudžeto pasiūlymus ir sakė, kad norėtų sumažinti valstybinių švenčių dienų skaičių Prancūzijoje, siekdamas išspręsti tai, ką pavadino šalies skolos „prakeiksmu“.
Daugelį metų pernelyg išlaidavusi Prancūzija yra įspėta kontroliuoti savo valstybės biudžeto deficitą ir mažinti didėjančią skolą, kaip reikalaujama pagal ES taisykles.