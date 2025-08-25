Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Viduryje baltos dienos – kraupus nusikaltimas Lenkijoje: peilį pavogė tiesiai iš mėsinės

2025 m. rugpjūčio 25 d. 21:15
Lrytas.lt
Praėjusio penktadienio popietę Lenkijos mieste Chorzove įvyko brutali tragedija. Kaip praneša vietinė spauda, 47 metų Dariuszas J., pravarde „Jawor“, pavogė peilį iš mėsinės ir juo keliolika kartų smeigė 53 metų Ukrainos piliečiui.
Vyras mirė vietoje. Įtūžusį užpuoliką sustabdė netoliese buvęs vaikų globos namų darbuotojas.
Kaip pasakoja liudininkai, agresorius pirmiausia dūrė aukai į pilvą, o kai ši bandė atsikelti – dar kartą į nugarą.
Vietos gyventojai tikina, kad žudikas buvo žinomas dėl savo pavojingo elgesio: gyveno apleistame pastate, pragyveno iš praeivių malonės, dažnai kalbėdavosi pats su savimi ir kėlė įtarimų dėl psichinės būklės.
Tarp jo ir aukos jau seniai tvyrojo įtampa – esą ukrainietis jį provokuodavo. Tiesa, vėliau paaiškėjo, kad sulaikytasis buvo neblaivus – kraujyje rasta beveik 2 prom. alkoholio.
„Jam pateiktas kaltinimas dėl nužudymo, teismas sekmadienį (rugpjūčio 24 d.) skyrė trijų mėnesių suėmimą“, – patvirtino Chorzovo prokuratūros atstovas Dariuszas Lendo.
Jo teigimu, tiksli smūgių peiliu skaičių nustatys antradienį numatyta skrodimo procedūra. Prokuroras taip pat neatmeta, kad vyrui bus paskirta psichiatrinė ekspertizė.
Miestelėnai neslepia pykčio institucijoms – teigia, kad apie Dariuszo J. elgesį buvo pranešta socialinėms tarnyboms dar prieš dvejus metus, bet jokių veiksmų imtasi nebuvo.
