Dėl laiško, kuriame kritikuojama D. Trumpo administracija, laikinai atleisti FEMA darbuotojai

Pirmadienį, minint 20-ąsias uragano „Katrina“ metines išsiųstame atvirame laiške daugiau nei 180 dabartinių ir buvusių agentūros darbuotojų teigė, kad dėl biudžeto mažinimo, personalo atžvilgiu priimamų sprendimų ir kitų prezidento D. Trumpo įvestų reformų gali vėl susidaryti sąlygos, dėl kurių buvo plačiai kritikuojamos priemonės, kurių FEMA ėmėsi reaguodama į 2005 m. kilusį uraganą.
Iš 180 laiško autorių jį savo vardu ir pavarde pasirašė 36 asmenys – likusieji baiminosi atsakomųjų veiksmų ir savo tapatybės nenurodė.
„The New York Times“ antradienį vakare pranešė, kad, peržiūrėjus elektroninius laiškus matyti, kad buvo laikinai nušalinta „apie 30“ darbuotojų.
Laiškuose FEMA darbuotojams pranešama, kad jie yra nedelsiant išleidžiami administracinių atostogų, kurių metu „savo pareigų nevykdys, tačiau ir toliau gaus darbo užmokestį ir kitokias išmokas“, – teigiama dienraštyje „The Washington Post“ pasirodžiusiame straipsnyje.
Sausio mėnesį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas pareiškė, kad nori panaikinti FEMA ir leisti valstijoms „pačioms rūpintis savo problemomis“.
Jis kaltina šią agentūrą neveiksmingumu ir nepagrįstai teigia, kad ji yra politiškai nusistačiusi prieš respublikonų valdomas valstijas.
2005 m. rugpjūčio pabaigoje JAV Persijos įlankos pakrantę užgriuvęs uraganas „Katrina“ sukėlė katastrofiškus potvynius Luizianos didmiestyje Naujajame Orleane.
Per šią nelaimę žuvo daugiau nei 1 000 žmonių, padaryta žalos už daugiau kaip 100 mlrd. JAV dolerių.
Priemonės, kurių federalinės valdžia ėmėsi, siekdama likviduoti katastrofos pasekmes, buvo aršiai kritikuojamos, minint painią komunikaciją ir vėlavimą teikiant pagalbą dėl potvynių iškeldintiems žmonėms.
Kitais metais Kongresas priėmė naują įstatymą – Nepaprastųjų padėčių valdymo po uragano „Katrina“ reformos aktą (angl. Post-Katrina Emergency Management Reform Act, PKEMRA), kuriuo siekiama pagerinti reagavimą į stichines nelaimes.
„Praėjus dviem dešimtmečiams, FEMA vykdo procesus ir palaiko vadovavimo struktūras, kurios atspindi sąlygas, kurių buvo siekiama išvengti“, – teigiama pirmadienį išsiųstame atvirame laiške.
Laiško autoriai, be kitų priemonių, prašė Kongreso, kad FEMA taptų nepriklausoma ministrų kabineto lygmens agentūra ir būtų apsaugota nuo „politiškai motyvuotų sprendimų atleisti darbuotojus“.
Krašto saugumo sekretorės Kristi Noem įvesti išlaidų apribojimai mažina „FEMA įgaliojimus ir galimybes operatyviai vykdyti savo misiją“, rašoma laiške.
K. Noem pareikalavo asmeniškai peržiūrėti visas FEMA sutartis, dotacijas ir užduotis, kurių vertė viršija 100 000 JAV dolerių.
„Šios rankiniu būdu atliekamos peržiūros pasekmės tragiškai paaiškėjo per 2025 m. liepą Teksaso valstijos Kervilio mieste kilusius potvynius, kai užduočių vykdymas vėlavo iki 72 valandų“, – rašoma laiške.
Laiške teigiama, kad šiais metais agentūrą FEMA paliko trečdalis etatinių darbuotojų – daugiausia dėl to, kad milijardieriaus Elono Musko vadovaujamo Vyriausybės efektyvumo departamento įsakymu buvo apkarpytas šios agentūros biudžetas.