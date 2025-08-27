Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Grenlandijos klausimu Danija iškvietė JAV reikalų patikėtinį

2025 m. rugpjūčio 27 d. 11:10
Danija iškvietė JAV reikalų patikėtinį dėl bandymų „kištis“ į Grenlandijos reikalus, trečiadienį pranešė Danijos užsienio reikalų ministerija.
Šalies užsienio reikalų ministras iškvietė aukščiausio rango JAV ambasados Kopenhagoje diplomatą dėl pranešimų, kad JAV piliečiai vykdo įtakos operacijas Grenlandijoje, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad nori, jog Jungtinės Valstijos perimtų mineralais turtingą ir nacionalinio bei tarptautinio saugumo sumetimais strategiškai svarbią salą, ir neatmetė galimybės tam panaudoti karinę jėgą.
Danijos vyriausybė mano, kad mažiausiai trys JAV piliečiai, susiję su D. Trumpo administracija, vykdė slaptas įtakos operacijas suverenioje Danijos teritorijoje, pranešė DR, remdamasi nenurodytais šaltiniais.
Transliuotojas šių asmenų vardų nenurodė.
„Bet koks bandymas kištis į (Danijos – ELTA) karalystės vidaus reikalus, be abejo, bus nepriimtinas“, – Danijos užsienio reikalų ministro Larso Lokke Rasmusseno žodžius cituoja „Reuters“.
„Atsižvelgdamas į tai, paprašiau užsienio reikalų ministerijos pakviesti Amerikos reikalų patikėtinį pokalbiui“, – pridūrė ministras.
Į „Reuters“ prašymą pateikti komentarus Danijos užsienio reikalų ministerija iš karto neatsakė.
