I. Alijevas „įstojimą“ į SSRS pavadino okupacija

Valstybės vadovas pažymėjo, kad 1917 m. žlugus Rusijos imperijai, Azerbaidžanas įkūrė Azerbaidžano Demokratinę Respubliką.
„Tai buvo pirmoji demokratinė respublika musulmonų pasaulyje, įkurta 1918 m. gegužę. Ji gyvavo iki 1920 m. balandžio, kai Rusijos kariuomenė įsiveržė į Azerbaidžaną ir jį okupavo. Bolševikai, 1917 m. padarę revoliuciją, melavo žmonėms. Jų šūkiai buvo „fabrikai – darbininkams, žemė – ūkininkams, laisvė – tautoms“. Mes sukūrėme savo valstybę, bet bolševikai ją iš mūsų atėmė, – sakė jis.
Azerbaidžano vadovas pažymėjo, kad 1920 m. balandžio mėn. į Azerbaidžaną įsiveržusi Rusijos kariuomenė jį okupavo.
„1920 m. lapkritį, praėjus vos keliems mėnesiams po to, Sovietų Rusijos vyriausybė nusprendė atimti iš Azerbaidžano Zangezūrą – tai, ką mes vadiname Vakarų Zangezūru – ir atiduoti jį Armėnijai. Taip Azerbaidžanas buvo padalytas į dvi dalis: žemyninę dalį ir Nachičevaną, o tarp jų – Vakarų Zangezūrą. Sovietmečiu tai nebuvo problema, nes nebuvo sienų ir karų.
Žmonės galėjo laisvai keliauti automobiliais ar geležinkeliu iš žemyninės dalies į Nachičevaną. Tačiau Armėnijai pradėjus agresiją prieš Azerbaidžaną, jie nutraukė šią jungiamąją liniją. Jie nutraukė koridorių“, – sakė valstybės vadovas.
Santykiai tarp anksčiau buvusių sąjungininkių pašlijo per pastaruosiuos mėnesius. Įtampa šalių santykiuose padidėjo, kai Rusija numušė Azerbaidžano keleivinį lėktuvą. Vėliau Azerbaidžane buvo sulaikyti Rusijos propagandinio naujienų portalo „Sputnik“ žurnalistai. Jie buvo sulaikyti po to, kai Rusijos areštinėje žuvo du Azerbaidžano piliečiai ir tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą Baku.
RusijaAzerbaidžanasIlhamas Alijevas
