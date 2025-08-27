Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Izraelio kariuomenė teigia perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 08:49
Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė, kad perėmė raketą, paleistą iš Jemeno, iš kurio teritorijos hučių sukilėliai nuolat inicijuoja atakas, kuriomis, anot jų, reaguojama į Izraelio puolimą Gazos Ruože.
Daugiau nuotraukų (1)
„Po to, kai visai neseniai keliose Izraelio vietovėse suskambo sirenos, IAF perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – tinkle „Telegram“ nurodė Izraelio kariuomenė, omenyje turėdama oro pajėgas.
Atsakomybės už raketų ataką kol kas niekas neprisiėmė. Tačiau Irano remiami hučių sukilėliai ne kartą surengė raketų ir bepiločių orlaivių atakas prieš Izraelį po to, kai jų sąjungininkės palestiniečių grupuotės „Hamas“ išpuolis prieš žydų valstybę 2023 m. spalio mėnesį sukėlė Gazos karą.
Hučiai, kurie tvirtina, kad veiksmų imasi solidarizuodamiesi su palestiniečiais, sustabdė savo atakas per dviejų mėnesių paliaubas Gazos Ruože, pasibaigusias kovo mėnesį, tačiau jas atnaujino, kai Izraelis nusprendė tęsti savo puolimą. Izraelis Jemene yra surengęs keletą atsakomųjų smūgių, kurių taikiniu tapo hučių kontroliuojami uostai ir oro uostas sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Sekmadienį per Izraelio smūgius Sanoje žuvo mažiausiai šeši žmonės, o dar daugiau nei 80 buvo sužeista, pranešė hučių valdoma naujienų agentūra „Saba“. Izraelio kariuomenė tvirtino, kad smogė į karinį kompleksą netoli prezidento rūmų, dvi elektrines ir degalų saugyklą, taip „atsakydama“ į hučių atakas savo šalies teritorijoje.
JemenasIzraelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.