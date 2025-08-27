R. Sikorskis kirto K. Nawrockio sprendimui dėl Ukrainos: V. Putino propagandistai džiaugiasi

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis antradienį socialiniame tinkle „X“ pasmerkė prezidento žingsnį.
„Putino propagandistai džiaugiasi sprendimais riboti paramą Ukrainai ir ukrainiečiams. Šio sprendimo aš nesveikinsiu“, – pareiškė jis.
K. Nawrockis aiškino, kad įstatymą vetavo dėl jame trūkstamos nuostatos, kuri ribotų išmokų skyrimą Ukrainos piliečiams, nedirbantiems Lenkijoje.
Įstatymo pakete taip pat buvo numatytas Ukrainos prieigos prie „Starlink“ palydovinės interneto sistemos klausimas.
„Jei Ukraina nori „Starlink“, tegul pati ir moka. Nematau priežasties, kodėl turėtume dengti šias išlaidas. Lenkijos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti skirti lenkams“, – komentavo dešiniųjų partijos „Konfederacija“ lyderis Sławomiras Mentzenas.
R. Sikorskis į tai atsakė: „Padėdami Ukrainai, laikome Putino armiją atokiau nuo mūsų sienų, o tai tiesiogiai atitinka ir Lenkijos mokesčių mokėtojų interesus. Užsienio politika nėra tokia paprasta kaip daugybos lentelė.“
Kritikos prezidento sprendimui negailėjo ir skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis. Jo teigimu, veto reiškia ukrainiečių atjungimą nuo interneto.
„Tai – „Starlink“ interneto, kurį Lenkija teikia karo draskomai Ukrainai, pabaiga. Tai reiškia ir pagalbos Ukrainos administracijai, kurios duomenys saugomi saugiose vietose, nutraukimą. Negaliu įsivaizduoti geresnės dovanos Putinui nei atjungti Ukrainą nuo interneto. Būtent tokį sprendimą ką tik priėmė Prezidentas“, – rašė jis „X“.
Į šiuos kaltinimus sureagavo prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis. Jo teigimu, kalbos apie „Starlink“ atjungimą neatitinka tikrovės.
„Ryšių paslaugos ir toliau bus finansuojamos pagal galiojančius teisės aktus, o prezidento Seimui pateiktas įstatymo projektas numato šių išlaidų tęstinumą. Pakanka, kad parlamentas rugsėjį efektyviai priimtų šią iniciatyvą“, – pabrėžė Z. Boguckis.
