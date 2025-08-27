TATENA branduoliniai inspektoriai grįžo į Iraną

Vyriausybė Teherane įsileido į šalį TATENA komandą prieš baigiantis Europos valstybių nustatytam terminui. Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija pagrasino atnaujinti ankstesnes JT sankcijas, jei Iranas iki rugpjūčio pabaigos nebus pasirengęs diplomatinėmis priemonėmis spręsti ginčo dėl savo branduolinės programos.
TATENA vadovas R. Grossis stočiai BBC kalbėjo apie pirmuosius žingsnius tarp Vienoje įsikūrusios agentūros ir Teherano. „Tai konstruktyvūs žingsniai“, – sakė jis Vienoje. Naujienų agentūros „dpa“ informacija, TATENA komanda pirmiausiai buvo nusiųsta į Irano Bušero branduolinę elektrinę, kuri nebuvo Izraelio taikinys – o ne į apgadintus Natanzo ir Fordo urano sodrinimo kompleksus.
Diplomatinio ginčo ir atakų birželį priežastys yra būgštavimai, kad Iranas Natanze ir Forde gamina branduolinei bombai reikalingas medžiagas. Teheranas tai neigia.
Antradienį Ženevoje vykę pokalbiai tarp vyriausybių atstovų iš Teherano, Berlyno, Londono ir Paryžiaus baigėsi be proveržio, pranešė diplomatiniai šaltiniai. Tačiau Europos šalys esą ir toliau siekia diplomatinio sprendimo ir yra atviros pokalbiams.
IranasTarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA)JAV
