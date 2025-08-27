Ukrainos derybų metu – JAV ir Rusijos suokalbis apie pelningus sandorius

Jie teigė, kad šie sandoriai buvo pateikti kaip paskata, kuria siekiama paskatinti Kremlių sutikti su taika Ukrainoje ir Vašingtoną sušvelninti sankcijas Rusijai, praneša „Reuters“.
Po 2022 m. vasario mėn. prasidėjusios invazijos į Ukrainą Rusijai taikomos sankcijos neleidžia investuoti į jos energetikos sektorių ir sudaryti svarbių sandorių.
Trys šaltiniai teigė, kad pareigūnai aptarė „Exxon Mobil“ (XOM.N) galimybę vėl dalyvauti Rusijos naftos ir dujų projekte „Sachalinas-1“.
Didžiausia JAV naftos gamintoja „Exxon“ ne kartą diskutavo su Rusijos valstybės kontroliuojama naftos įmone „Rosneft“ dėl pakartotinio dalyvavimo projekte po to, kai gavo JAV užsienio turto kontrolės biuro leidimą, kai valdė tiek buvusio prezidento Joe Bideno, tiek prezidento Donaldo Trumpo administracijos, sakė atskiras su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis.
Vyriausybės pareigūnai taip pat iškėlė perspektyvą Rusijai įsigyti JAV įrangą savo SGD projektams, pavyzdžiui, „Arctic LNG 2“, kuriam taikomos Vakarų sankcijos, sakė keturi šaltiniai.
Nė vienas iš šaltinių negalėjo būti įvardytas, nes jie nebuvo įgalioti viešai kalbėti apie derybas.
Rugpjūčio 15 d. „Reuters“ pranešė, kad kita idėja – JAV iš Rusijos įsigyti branduolinių ledlaužių laivų.
Derybos vyko per JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo kelionę į Maskvą šio mėnesio pradžioje, kai jis susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir jo investicijų pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu, sakė trys šaltiniai. Jos taip pat buvo aptartos Baltuosiuose rūmuose su D. Trumpu, sakė du iš šaltinių.
Šie sandoriai taip pat buvo trumpai aptarti rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime, sakė vienas šaltinis. „Baltieji rūmai labai norėjo po aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje paskelbti antraštę, skelbiančią apie didelį investicinį sandorį“, – sakė vienas iš šaltinių. „Taip D. Trumpas jaučiasi kažką pasiekęs“, – pridūrė šaltinis.