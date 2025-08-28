Baltieji rūmai atleido atsistatydinti atsisakiusią JAV sveikatos priežiūros agentūros vadovę

Paaštrėjus ginčui dėl R. F. Kennedžio iš esmės pertvarkomos JAV vakcinų politikos, atsistatydino dar penki aukšto rango Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) pareigūnai, pranešė kai kuriems šios agentūros darbuotojams atstovaujanti profsąjunga.
Sveikatos mokslininkė ir ilgametė valstybės tarnautoja Susana Monarez CDC vadovavo mažiau nei mėnesį, kai R. F. Kennedžio vadovaujamas Sveikatos ir socialinių paslaugų departamentas (HHS) platformoje „X“ paskelbė, kad ji „nebėra direktorė“.
Tačiau S. Monarez „nei atsistatydino, nei gavo pranešimą iš Baltųjų rūmų, kad buvo atleista“, – rašoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame jos advokatų pranešime.
„Būdama sąžiningu ir mokslui atsidavusiu žmogumi, ji neatsistatydins“, – tvirtino teisininkai, kaltindami R. F. Kennedį, kad šis, siekdamas politinės naudos, „paverčia visuomenės sveikatą ginklu ir kelia pavojų milijonų amerikiečių gyvybėms“.
S. Monarez administracijos taikiniu tapo po to, kai „atsisakė aklai patvirtinti nemokslinius, neapgalvotus nurodymus ir atleisti atsidavusius sveikatos ekspertus“, – toliau nurodoma jos advokatų pranešime.
Tačiau vėliau Baltieji rūmai patvirtino, kad S. Monarez buvo atleista.
„Kaip aiškiai matyti iš jos advokato pareiškimo, Susana Monarez nesivadovauja prezidento darbotvarke „Padaryti Ameriką vėl sveiką“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame elektroniniame laiške aiškino sakė Baltųjų rūmų atstovas spaudai Kushas Desai‘jus.
„Kadangi Susana Monarez atsisakė atsistatydinti, nors ir informavo HHS vadovybę ketinanti tai padaryti, Baltieji rūmai atleido Monarez iš pareigų, kurias ji ėjo CDC“, – pridūrė jis.
Dienraštis „The Washington Post“, pirmasis pranešęs apie S. Monarez atleidimą, teigė, kad R. F. Kennedis spaudė ją atsistatydinti po to, kai ji atsisakė pritarti jo skiepų politikos pakeitimams.
„Užteks“
Po to atsistatydinantys elektroniniu paštu pranešė dar penki aukšto rango CDC, teigė daugiau nei 2 000 CDC darbuotojų atstovaujanti profesinė sąjunga.
„Mus sukrėtė žinia, kad staiga atsistatydino keletas patyrusių CDC visuomenės sveikatos priežiūros srities ekspertų“, – rašoma profesinės sąjungos „AFGE Local 2883“ pranešime.
„Daugelis jautėsi priversti palikti mylimą darbą, nes politika nepaliko jiems kito pasirinkimo“, – teigė profsąjunga ir pridūrė: „Vakcinos gelbsti gyvybes“.
„Užteks“, – sakė Demetre‘as Daskalakis, atsistatydinęs iš CDC Nacionalinio imunizacijos ir kvėpavimo takų ligų centro direktoriaus pareigų.
„Negaliu dirbti tokioje aplinkoje, kurioje CDC traktuojama kaip įrankis kurti politiką ir medžiagą, neatspindinčią mokslinės tikrovės ir skirtą kenkti visuomenės sveikatai, o ne ją gerinti“, – platformoje „X“ rašė jis.
Tarp atsistatydinusiųjų buvo ir CDC vyriausioji gydytoja Debra Houry bei agentūros Nacionalinio naujų ir zoonozinių infekcinių ligų centro direktorius Danielis Jerniganas, remdamasi darbuotojams išsiųstais pranešimais pranešė JAV žiniasklaida.
„Puolama visuomenės sveikata“
Nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, RFK jaunesnysis, kaip jis yra vadinamas, pertvarkė JAV vakcinų politiką, atleido žinomus imunizacijos ekspertus, apribojo COVID-19 skiepų prieinamumą ir sumažino naujų vakcinų kūrimo finansavimą.
Tokios priemonės iš esmės prieštarauja daugumos mokslininkų sutarimui, jas kritikuoja ir nepriklausomi ekspertai.
Po to, kai jos kandidatūrą į CDC vadovės pareigas patvirtino JAV Senatas, R. F. Kennedis S. Monarez prisaikdino liepos 31 d.
Kovą Baltiesiems rūmams teko atsisakyti pirmojo prezidento Donaldo Trumpo siūlomo kandidato į CDC vadovo postą Davido Weldono – gydytojo, garsėjančio savo nuostatomis prieš skiepus, – mat buvo baiminamasi, kad jis nesulauks pakankamo palaikymo, kad būtų patvirtintas Senate.
Tuo metu, kai S. Monarez atleidžiama iš pareigų, Atlantoje įsikūrusiame CDC skyriuje tęsiasi krizė, prasidėjusi po rugpjūčio pradžioje įvykdyto ginkluoto išpuolio, kurio kaltininkas, kaip pranešama, dėl nenustatytos ligos kaltino COVID-19 vakciną.
Po to šimtai esamų ir buvusių sveikatos priežiūros agentūros darbuotojų pasirašė atvirą laišką, kuriame pasmerkė Kenedžio veiksmus ir apkaltino sveikatos apsaugos sekretorių, kad skleisdamas dezinformaciją, ypač apie vakcinas, kelia pavojų žmonėms.
„Puolama pati visuomenės sveikata“, – teigiama sakoma trečiadienį paskelbtame profsąjungos pranešime, priduriant, kad „tai matyti iš kulkų padarytų skylių mūsų pastatuose“.